合肥民眾集結抗議建垃圾場爆衝突 成功迫使官方撤消

根據社群媒體平台X帳號「李老師不是你老師」消息，中國安徽省合肥市昨晚爆場民眾抗議興建垃圾場的大規模集結抗議，進而發生警民衝突且引發交通癱瘓。在民眾強大壓力下，當地政府少見地取消建立垃圾場的計劃。

根據「李老師不是你老師」昨晚陸續上傳的影片及貼文顯示，合肥市自然資源和規劃局日前發布「廬陽區環衛綜合治理建設項目規劃選址公示」，將於當地北二環與板橋河交口西北側，建立面積63畝（4.2公頃）的垃圾中轉站。當地居民聞訊後，逾100人昨晚陸續前往合肥北二環昊天園北門附近集結抗議。

根據現場影片顯示，抗議民眾堵住馬路並高呼口號，與維持秩序的警察在道路中央對峙，現場喧騰，導致北二環交通受到嚴重影響，並讓當地交通癱瘓至少2小時。隨後，大批警察與便衣在道路上組成人牆，並對周邊道路實施臨時封控，民眾接著坐在馬路上靜坐。

雙方人馬爆發激烈衝突與推擠，民眾揮舞著拳頭並高呼「抗議、抗議」。最後，官方在不堪壓力下，由廬陽區區長楊丙紅現身，當場宣布取消這一垃圾場項目，現場隨即爆發歡呼聲；合肥市公安局副局長陳發利也在現場保證，垃圾場計劃取消，要民眾散去。

這是中國官方少見的順從民眾上街訴求，撤銷政策實施，讓民眾的自發性抗議取得勝利。不過在微博、微信上仍難以搜索到相關訊息。