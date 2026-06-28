空防漏洞 小飛機撞北京最高樓 1死13傷

樓高五二八公尺的北京最高樓中信大廈（又稱「中國尊」）前天遭到一架小飛機撞上，事發近廿二小時後，北京官方昨天下午通報表示，機上駕駛一人死亡，現場十三人受傷。相關情況正由主管部門進一步調查。

「北京朝陽」微信公眾號昨天下午四時許發布「情況通報」表示，廿六日十七時五十五分，朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中「碰撞」一高層建築，機上駕駛員一人、已死亡，現場十三人受傷，受傷人員在全力救治中。

中信大廈位於東三環朝陽區國貿ＣＢＤ（中央商務區），地上一○八層、地下七層，建築外形設計靈感來自於中國古代盛酒器皿「尊」，又被稱為「中國尊」，是北京著名地標。北京上空是禁飛區，這架飛機突破首都北京的嚴密空防，不僅時間點恰逢今年七月一日是中共建黨一○五周年前夕，撞擊事故地點又僅距中共領導人辦公與生活的中南海僅七公里，已引發大陸網民議論。

目擊者表示，這架小型飛機撞上中信大廈後墜毀，殘骸從空中四散，部分掉落在大廈東門簷篷上起火冒煙，碎片還波及路上行經車輛。大廈受撞擊的東面高樓層處則留下一個大洞，玻璃幕牆受損。

事發後，許多現場畫面在大陸網路社群上流傳，但包括小紅書、微信都很快刪除相關貼文與討論。當局亦封鎖現場與周邊道路調查。

航班追蹤網站Flightradar 24於事發當晚在社群媒體發文確認，該架飛機是註冊編號B-12PP的阿若拉SA60L輕型飛機。根據航跡圖，這架飛機自北京以東約五十公里的石佛寺機場起飛後向西飛行。

港媒明報引述消息表示，事發前北京塔台控制的離場、進近、區域管制都在呼叫該飛機，但無人應答。「後面叫了軍航的直升機去看，軍航的人到了之後，已經撞了。」也有航空愛好者指出，估計肇事者擅自關閉了飛機電台；同時，事發區域沒有目視航圖，肇事者可能使用京秦高速作為目視參考地標，從通州一路飛至「中國尊」。