天才少女？陸高考放榜國三生獲614高分 錄取「985」理工大學

中國大陸大學升學考試近日陸續放榜，一名目前就讀於福州屏東中學初三（國三）的女學生蔡昀熹，以614分的高分穩獲中國科學技術大學正式錄取資格。她也是福州今年唯一先高考再中考（高中入學考試）的國三生，社群上關於「天才少女」的討論再起。

綜合新華每日電訊、福州日報報導，蔡昀熹在今年高考614分，以超出特控線86分的表現，穩獲中國科學技術大學正式錄取資格。

「特控線」可以理解為一張特殊通道的「入場券」，大致上對應到一個省分排名前15%–20%的考生，高於這個分數，既可以報考各類專項計劃、軍警院校，也能「從容」挑選省內省外重點本科學校。

至於中國科學技術大學，則屬於大陸「985」頂尖高校，位於安微省合肥市，公開資料介紹，這是一所以前沿科學和高新技術為主，兼有醫學、特色管理和人文學科的理工科大學，也是中共老一輩革命家和科學家為「兩彈一星」事業而創辦的「紅色大學」。

今年4月，蔡昀熹已以超出資格線47分的分數，拿下中國科學技術大學少年班A檔資格，是今年福建省唯一入圍中科大少年班的學生。從歷年錄取情況看，拿到A檔資格，基本等於提前鎖定中科大錄取名額。

而在大陸教育體制中，「少年班」面向的是低齡早慧頂尖人才，透過打破正常升學學制，允許初三至高二學生提前進入985大學就讀。

報導提到，蔡昀熹的母親從小注重對她的科學興趣培養，通過書籍和圖書館引導學習。蔡昀熹說，「我媽從小就開始給我買書，帶我去圖書館看書，並且在遇到一些問題的時候，會通過科學的方式來解釋。所以相當於從小就開始一直保持著對學習的興趣，然後就按照興趣去學習」。

談及未來學業方向，她表示自己會去學數學。