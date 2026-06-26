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北京第一高樓「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

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官方未回應…北京最高樓「中國尊」疑遭小飛機撞擊 目擊者驚：飛機掉下來了

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北京最高商業建築「中信大廈」，今天傍晚疑似遭到小型飛機撞擊，該小型飛機則斷裂，飛機殘骸散落在大樓樓底和路面。圖／取自小紅書、Threads
北京最高商業建築「中信大廈」，今天傍晚疑似遭到小型飛機撞擊，該小型飛機則斷裂，飛機殘骸散落在大樓樓底和路面。圖／取自小紅書、Threads

綽號「中國尊」的北京市中心地標、當地最高商業建築「中信大廈」，今天傍晚疑似遭到小型飛機撞擊，大廈兩面玻璃破裂，而該小型飛機則斷裂，飛機殘骸散落在大樓樓底和路面。目前大陸官方尚未就此事發表任何說明。

港媒「香港01」報導，小型飛機撞擊中信大廈後，殘骸散落在大樓樓底和路面，大樓樓底冒出濃煙，樓內人員緊急疏散，目前官方未通報是否有人受傷，部分影片已經被官方下架。

由於中信大廈位於北京金融中心，事發時附近大樓不少辦公的員工都目睹了事情的經過，直呼「飛機掉下來了」，「起火了」，還有一段網路流傳的影片顯示很快就有消防車抵達現場救援。

路透的報導未提及「小飛機撞擊」或事故原因，不過引述目擊人士的說法，指北京市中信大廈一帶突然有大批警察進駐，期間，有警員上前干預及阻止途經的市民和遊客向大廈方向拍照。

還有消息指出，大廈附近的部分道路已被警方臨時封鎖，車輛需要繞道而行。目前大陸官方尚未就中信大廈周邊加強警力及封路措施發表任何聲明，暫時未知是否與特定活動、安全警報或突發事件有關。在微博和微信公眾號也無法搜尋到關於事件的相關貼文。

中信集團的總部中信大廈，是北京市朝陽區中央商務區（CBD）的超高層摩天大樓，高度達528公尺，是北京最高的摩天大樓與城市地標，因設計靈感源自古代青銅酒器「尊」，而被稱為「中國尊」。

北京最高商業建築「中信大廈」，今天傍晚疑似遭到小型飛機撞擊，大廈兩面玻璃破裂。圖／取自小紅書、Threads
北京最高商業建築「中信大廈」，今天傍晚疑似遭到小型飛機撞擊，大廈兩面玻璃破裂。圖／取自小紅書、Threads

小型飛機撞擊中信大廈後，殘骸散落在大樓樓底和路面，大樓樓底冒出濃煙，樓內人員緊急疏散。圖／取自小紅書、Threads
小型飛機撞擊中信大廈後，殘骸散落在大樓樓底和路面，大樓樓底冒出濃煙，樓內人員緊急疏散。圖／取自小紅書、Threads

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