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陸學界：中華文明奠定「東方世界體系」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
具有官方色彩的大陸學界指出，中華文明奠定「東方世界體系」。圖為民眾在博物館觀看青銅器展品。（新華社）
具有官方色彩的大陸學界指出，中華文明奠定「東方世界體系」。圖為民眾在博物館觀看青銅器展品。（新華社）

大陸近年力推的「中華文明探源研究」，去年通過了績效評價驗收，是陸方在學術上研究中華文明起源的重要工程。近日帶有官方色彩的學界組織在官媒撰文指出，中華文明造就了獨特的宇宙觀，摒棄了西方民族國家越分越細的文明演進方式，在「多元」的地緣和文化體中形成並強化「一統」的邏輯認知。這樣的中華文明，「奠定了東方的世界體系」。

大陸國家文物局機關報「中國文物報」25日刊登由「中華文明探源工程項目執行專家組」署名的長文，做出了上述的解釋。

文章提到，「中華文明探源研究」項目自2001年預研究啟動，至2025年通過績效評價驗收。項目第五階段（2020—2024），項目組圍繞良渚、陶寺、石峁、二里頭等29處遺址開展田野工作並進行多學科合作研究，取得了一系列重大進展。

成果除了細化了中華文明起源年表外，還依據田野考古實證，修訂了中華文明起源的階段性過程。項目認為，大約從距今5800年開始，黃河中下游、長江中下游和西遼河流域的各個區域相繼出現較為明顯的社會分化，標誌著各地區相繼進入了文明起源的加速階段。因此，中華文明起源與早期發展階段從距今5800年開始可劃分為兩個時代，其中距今5800年至3800年為古國時代，距今3800年至2200年為王朝時代。

文章強調，古國時代早期與晚期發展起來的國家並不是非此即彼的關係，沒有高低之分，都是在自己的基礎上發展起來的。不同地區的古國間沒有直接的繼承關係，但物質文化與農業、手工業技術，尤其動植物物種、貴重資源、高等級權貴手工業產品卻在相互之間傳承。

進入距今3800年後，中華文明進入了王朝時代。在二里頭遺址核心區以北的古城村發現了週邊規模宏大結構複雜的牆壕體系，這是二里頭考古的重大突破。嚴格、清晰、規整的規劃佈局，顯示當時的社會功能、結構區分明顯、等級有序，統治格局秩序井然，暗示成熟發達的統治模式，這是二里頭進入王朝國家的最重要標誌。至王朝時代，形成了以洛陽盆地二里頭遺址為中心的政治經濟發展格局，對金屬資源和冶金技術的利用和本土化發展是中國文明化進程從多元走向一體的最高體現。

文章還提到，成果歸納出符合中國歷史情況的文明形成的特徵和文明起源的「中國方案」。「自成一體」的中華文明，在意識形態和社會組織結構上造就了獨特的宇宙觀、淡化了神權和狹隘民族戒防，擯棄了西方民族國家越分越細的文明演進方式，國家範圍如滾雪球般越滾越大，在「多元」的地緣和文化體中形成並強化了「一統」的邏輯認知，走上了有中國特色的文明化道路。「這樣的中華文明，奠定了東方的世界體系，也是東方之所以是東方的最早的歷史原因」。

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