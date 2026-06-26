世界盃球賽展開 香港廉署警方破獲非法賭球集團

世界盃如火如荼，香港廉政公署和香港警察聯手搗破香港足球圈人士操控的犯罪集團，分別拘捕九人和十一人，指控他們涉嫌在包括世界盃在內的賽事中非法賭球。

香港廉署和警方說，被拘捕者包括香港本地足球教練、現役及退役足球員。集團涉嫌在香港及包括世界盃賽事在內的海外足球賽事中，收受非法外圍賭注，並透過足球員網絡及貪污手段操縱香港本地足球賽事「打假波」。

香港稱踢假球為「打假波」，稱非法賭博集團為「外圍」，稱非法成為「外圍」的中介頷代理為「艇仔」。廉署和警方指已被拘捕者與上述行為有關，涉嫌違反《防止賄賂條例》及「串謀收受賭注」等，已形成犯罪集團。

香港廉署早前調查一宗「打假波」案件期間，發現今次涉案的犯罪集團，指有年輕球員在本地足球聯賽貪污「打假波」，並同時從事外圍「艇仔」，收受本地及海外賽事的賭注。以其中一場賽事為例，有身兼「艇仔」的足球員，收到數十萬港元外圍賭注，並以賭注賄賂其中一名足球員，在香港本地甲組賽事「打假波」，令投注賭客賭輸，外圍集團就可賺取賭注。

香港廉署在行動中共拘捕九人，年齡二十二至五十八歲，包括分別執教甲組球隊及港超聯U22球隊的二名教練及七名球員，其中六名球員來自3隊甲組球隊，餘下一名球員已全職轉做「艇仔」，案件涉及以往兩個球季的最少五場球賽。

廉署表示，由於調查正進行，不方便透露球隊及球員詳情。但指集團二至三年內，收受了六百萬港元賭注。

香港警方則在行動中拘捕11人，包括四名現役足球員，其中三人曾效力同一間前甲組球會。警方行動中，搜查了一個位於旺角的足球會辦公室。

香港警方稱，集團主腦會在不同非法賭博網站開設大量賭博賬戶，交由相熟球員管理，甚至招攬相熟的球圈人士作外圍投注，集團已運作約二至三年，估計收受賭注金額達到六百萬港元，下注賽事包括海外及本地的不同職業或業餘足球賽。