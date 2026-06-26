男子虐狗引起抗議 重慶爆發罕見公民行動

重慶一名男子夜間在陽台毆打一隻小狗，小狗發出尖銳的慘叫聲。事件被一名鄰居拍下，並於本月發布在社群媒體上。影片促使關切的居民前往該男子的公寓，幾天之內，數百人聚集在他的公寓外，並在當地警方試圖壓制示威活動時發生了暴力衝突。這是中國一次罕見的公民行動。

紐約時報中文網報導，根據重慶兩江新區警方10日發布的聲明，這名李姓39歲男子已被拘留，並稱他謊稱收養狗隻，進而虐待，導致狗隻受傷甚至死亡。

當地警方在聲明中表示，李男的3隻狗已被送往一家動物收容所和一家寵物醫院。其中一隻小狗的前主人在參與救援後告訴本地媒體，這隻小狗多處骨折，尾巴被截斷，牙齒被打碎。接納了另外兩隻狗的動物收容所「旺旺家園」在社群媒體發帖稱，牠們嚴重營養不良，並存在失溫情況。

聲明也指出，據多名送養人及動物救助志願者反映，李男及其妻子長期在社群平台、寵物領養社群中，使用「家庭穩定」、「具備養寵經驗」等虛假資訊偽裝，以此騙取送養人信任，無償領養幼年貓狗。有紀錄顯示，其行為至少從2026年3月持續至6月初。

由於中國沒有專門的動物保護法，李男可能面臨的最嚴重指控是擾亂公共秩序，最高懲罰為拘留15天。

報導指出，數百名居民，包括一些從重慶以外地區趕來的民眾，在李男的公寓外進行長達數天的靜坐抗議。許多示威者是年輕女性，還有年長的居民以及帶著孩子的家長，他們手持寫有「保護動物」和「停止虐待動物」的標語牌。

此外，無法親臨現場的支持者通過外賣軟體送來了食物、飲用水、供休息的椅子、睡袋和狗糧。許多人帶著自己的寵物來到現場，分享人與動物相伴的故事。

參與聚集的重慶寵物主人高潤（音）表示，在看到李男如何對待其狗隻的影片後，他感到「極其憤怒」。「我從沒見過這樣的敗類」他在電話中說。「如果這發生在我的貓狗身上，我會和他拚命。」

官方採取行動驅散了和平聚集的人群。影片顯示，有女性被警方推擠並按倒在地。目擊者稱，有10多人被帶走。在這些衝突發生後，示威者開始向現場官員高喊口號，要求釋放被帶走的抗議者，並齊唱了中國國歌。在6月11日凌晨，即示威開始4天後，警方驅離了其餘人員，拘留了更多示威者，並樹立起金屬圍欄以封鎖靜坐區域。

雖然重慶官方努力壓制相關討論，此事仍繼續引發全社會的關注。李男毆打狗隻的原始影片已被刪除，而關於聚集的影片和帖子也從互聯網上消失了。收治那隻骨折且尾巴被截斷小狗的寵物醫院此前一直在發布其恢復情況的直播，如今也已不再繼續。

儘管與該事件相關的幾個標籤在社群媒體平台微博上被刪除，但一個與嫌疑人被拘相關的標籤已吸引了超過6700萬次的瀏覽量，許多評論呼籲懲罰李男並制定動物保護法。

布魯金斯學會研究中國抗議活動的政治學家戴安娜（Diana Fu）表示，重慶的抗議活動是向「後物質需求」轉變的一個例子，這有別於過去關於工作、工資或生計的那類傳統的抗議。

接受採訪的參與者以及社群媒體上的支持者均強調，他們的聚集是「自發的」和「無組織的」。

其中，李姓女子看到新加入的參與者怯生生地站在人群邊緣時，她會走上前去，為他們指明可以坐的凳子。「我非常清楚這可能不會帶來任何結果，但我仍然覺得必須有人站出來發聲並進行抗拒」。她說：「社會就是這樣變得更好的。」