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天主教香港教區邀請教宗牧訪香港

中央社／ 香港26日電
教宗良十四世（Leo XIV）。(歐新社)
教宗良十四世（Leo XIV）。(歐新社)

天主教香港教區主教周守仁樞機日前到羅馬述職時，邀請教宗良十四世牧訪香港，作為其訪問亞洲行程的其中一站；周守仁表示，教宗來港的性質是牧訪，並非外交訪問。

剛出版的香港教區公教報報導，周守仁、夏志誠輔理主教偕同澳門教區主教李斌生6月中前往羅馬，向教宗述職。

報導表示，當雙方討論中國教會事宜時，教宗詢問周守仁如何協助，周守仁即場邀請教宗牧訪香港，作為其訪問亞洲行程的其中一站。

與此同時，夏志誠邀請教友同心為教宗早日牧訪香港祈禱，表示「希望我們將來可以與教宗一起在香港舉行感恩祭，這是多麼大的榮譽和福樂」。

據報導，教宗保祿六世曾於1970年過境香港3小時，期間在香港大球場主持萬人彌撒；周守仁盼望，若教宗良十四世牧訪香港成事，「希望他留得更久，最好逗留一晚」。

他強調，教宗來港的性質屬於牧訪，並非外交訪問。

他並提到，先教宗方濟各在世時曾考慮牧訪香港，而先教宗的遺願是希望先牧訪上海佘山聖母大殿，然後才到香港。

另據報導，夏至誠感到教宗關心港澳兩地，並「深入了解有關在中國之教會的課題」；周守仁表示，「目前內地的宗教政策是『從嚴治教』，但我們期望將來能逐步放寬。」

香港 教宗 羅馬 良十四世

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