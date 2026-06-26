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「吐口水丟餐具」中國女子大鬧飛美客機機艙！日警登機帶走

中央社／ 香港26日電
機場示意圖。圖／AI生成
機場示意圖。圖／AI生成

據報導，一名中國女子前天乘搭由上海開往美國舊金山的航班途中情緒失控，大鬧機艙，機長決定臨時備降日本成田機場，涉事女子其後遭日本警員從機上帶走。

根據星島頭條網今天的報導，涉事客機為美國聯合航空UA858航班，24日中午由浦東機場飛往舊金山。網傳影片顯示，當天客機起飛後不久，涉事中年女乘客情緒失控，大鬧機艙，將餐具擲向空服員，又潑灑食物兼吐口水。

報導表示，機長有感事態嚴重，將航機臨時備降日本成田機場，日本警方隨即派人登機調查，期間這名婦人拒絕配合並不斷高聲狂叫「你們要幹什麼」，最終被強行押解下機。

據報導，同機乘客事後在社群平台發布訊息表示，相關女乘客在浦東機場登機口時已有異常行徑，不斷自言自語，又以中英文大聲辱罵旁人，以及高呼自己「遭到迫害」；航機升空後，她的異常行為進一步升級。

據指出，涉事客機當天下午4時半左右緊急備降日本成田機場，晚上6時15分離開，於美國當地時間上午10時40分安全抵達舊金山。

舊金山 浦東機場 日本 中國

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