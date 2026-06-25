陸女全裸試衣遭男童掀布簾...更衣室外數名男子竟做1事 店方認失職

河南鄭州一服裝店發生1宗試衣間走光事件！1名女網友在服裝店「ONE MOMENT」全裸試衣時，突遭男童拉開布簾，最令她崩潰的是，當時門外有多名男子聚集圍觀，甚至有人「凝視發笑」，現場的職員更是沒有出手制止男人或安撫女事主。隨著事件在網上發酵，涉事品牌於6月22日發聲明道歉，承認管理出錯，並承諾將全國分店的試衣室全面改裝。

男童貪玩拉簾 女客全裸被看光

據《三農頻道》報道，有女網友在社交平台發文控訴，指日前在河南鄭州金融島銀泰inPARK的「ONEMOMENT」試衣，進入試衣室時，就已經發現試衣室門簾有損壞，無法完全閉合。未料在試衣過程中，突遭1名小孩拉開試衣室簾子，由於女事主正處於全裸狀態，她根本來不及反應，更驚恐地發現試衣室外站了數名男子。

多名男子聚集圍觀 甚至「似笑非笑」盯著看

最令女事主崩潰的是，布簾被拉開後，門外數名男子不但沒有避嫌，反而抱著「看熱鬧」的心態聚集圍觀。1名男子在事後，竟以1種「似笑非笑」的眼神一直盯著女事主看，現場的職員更是沒有出手制止或安撫。事件令她情緒徹底崩潰，留下嚴重的心理陰影。

店家承認三大失職

隨著事件在網上越演越烈，涉事服裝品牌 「ONE MOMENT」於6月22日發布道歉聲明，承認公司有3大失職：

1.試衣室門簾的磁吸扣不牢固未及時修理 2.試衣區未貼上「男性止步」警告標籤，亦未劃定私密管控區域 3.現場職員未第一時間趕走圍觀人員，亦未第一時間安撫受害女顧客

品牌方表示，全盤接受女事主的要求，目前涉事分店已停用所有無法完全閉合的試衣室，並會將現有分店的「磁吸扣」全部換成更穩固的「掛鉤」，在試衣區增設「男士請勿靠近」的明顯告示牌，同時為門店全體職員進行培訓，防止同類事件再次發生。

網友質疑：家長不用負責任嗎？

事件在社交平台曝光後激起網友熱烈討論，大家紛紛表示「家長不賠償嗎？」、「孩子與監護人完美逃避責任」、「熊家長帶熊孩子」、「孩子和家長不用負責任嗎？」，不過，也有部分網友對細節提出疑問「為什麼是全裸試衣？」、「試什麼衣服需要全裸？」、「啊？試衣服貼身衣物都沒穿嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》