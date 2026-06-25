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中國最高法：青少年成為新型毒品濫用主要族群

中央社／ 台北25日電

中國最高人民法院今天表示，中國的毒品濫用情況近年發生明顯結構性變化，依托咪酯濫用已超過海洛因；而犯罪主體年輕化、濫用者低齡化趨勢明顯，青少年已成為新型毒品濫用主要族群。

綜合央廣網等陸媒報導，中國最高人民法院在主題為「依法懲治新型毒品犯罪 防範未成年人藥物濫用」的記者會上披露了上述消息。

最高人民法院刑五庭庭長劉為波指出，中國毒情形勢持續改善但複雜多變，青少年已成為新型毒品及未列管成癮性物質濫用的主要族群，犯罪主體年輕化、濫用人群低齡化趨勢明顯。

劉為波說，未成年人涉案人數及案件數2025年均年減32%，2026年1至5月延續了這一下降趨勢，顯示涉未成年人藥物濫用治理工作取得階段性成效；但是相較於2023年，2025年涉案人數及案件數增長約1.8倍，而且同期未列管成癮性物質替代濫用問題更加突出。毒情形勢仍然複雜多變，禁毒工作依舊艱巨繁重。

劉為波表示，涉案藥物種類繁多、形態各異，緊跟著列管目錄不斷翻新，既有中國國內醫療機構、藥房流出及從境外走私的各種麻醉藥品與精神藥品，也有新列管的依托咪酯（Etomidate）、Isopropoxate等。有的被偽裝成奶茶、巧克力、電子煙等各類日用品，有的則包裝成有減肥、提神、助性等功效、甚至暗示可用於迷姦的藥物。

據表示，中國當前已發現的濫用物質多達數十種。據司法有關統計，當前無醫療用途的麻醉藥品與精神藥品中，喪屍煙彈類案件占比較大，已成為未成年人濫用藥物的主要載體，煙油中添加物質主要是依托咪酯；醫療用麻醉藥品與精神藥品以右美沙芬（Dextromethorphan）為主；未列管成癮性物質主要是笑氣等。

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