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陸高考「填志願諮詢」最貴收上萬元 還有規劃師用AI搜答案

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
央視曝光高考志願填報服務亂象，部分機構被指資歷造假、製造焦慮，甚至用AI回應諮詢。（央視新聞）
央視曝光高考志願填報服務亂象，部分機構被指資歷造假、製造焦慮，甚至用AI回應諮詢。（央視新聞）

大陸各地高考成績陸續公布，志願填報也成為考生與家長面臨的另一場「大考」。央視近日調查高考志願填報服務市場發現，相關諮詢機構收費從數百元到上萬元（人民幣，下同）不等，部分機構存在資歷造假、製造焦慮、以AI搜尋答案回應諮詢，甚至將志願填報諮詢作為招生引流工具，從中賺取高額回扣。

據央視新聞，近日在1場高考現場諮詢會上，各高校展位前人潮眾多，歷年錄取分數、專業前景、轉專業政策等，成為家長與考生最關心的問題。不少家長坦言，初次填報志願感到迷茫，為取得更專業建議，選擇付費諮詢。

報導指，走訪多家機構發現，高考志願填報諮詢服務價格差距懸殊，從數百元至上萬元不等。1家較具規模的機構按諮詢師資歷定價，分為4,980元、8,980元、12,980元（約合新台幣2.3萬元、4.2萬元、6.1萬元）3檔。另家機構則宣稱推出「大數據系統」，囊括近5年錄取分數，可提供「AI+人工篩選」組合服務，依照考生需求篩選方案。

但部分諮詢服務背後，並非外界想像的專業規劃。多名曾在相關機構工作過的知情人士透露，一些公司招聘職位名為「志願規劃師」，實際上是銷售職位，多數員工入職不足2個月，缺乏實際操作經驗。為取得家長和考生信任，機構崗前培訓的首要內容，是打造人設、包裝履歷。

報導稱，有機構銷售人員會化身「老師」接近家長，將家長一步步帶入銷售流程。部分機構會先透過直播間吸引關注，再抓住所謂「黃金24小時」，將學生家長從公開平台引流至微信群。進群後，機構安排「托兒」（暗樁）頻繁互動，營造家長積極諮詢、老師專業解答的假象，並對不同家長打標籤，依照購買意願強弱使用不同話術。

調查也發現，AI已成為部分諮詢機構慣用工具。有1家諮詢機構宣傳海報中，1名工作人員被包裝成「深耕教育賽道12年的高級志願填報升學規劃師」，但在直播間接受諮詢時，卻使用AI搜尋答案，因操作不熟而顯得手忙腳亂。

更進一步的亂象，是部分高考志願諮詢機構背後暗藏「招生回扣」利益鏈。報導指出，武漢1家高考志願填報諮詢服務公司負責人坦言，志願諮詢只是獲取客源手段，客源會轉交給合作公司換取提成，真正盈利業務是推銷「自考本科」項目。該負責人並稱，合作院校每招收1名學生，就給2萬元提成。

報導指，這類機構推銷的所謂「全日制本科助學班」，實際上是「高等教育自學考試全日制本科助學班」，屬於自考的1種助學形式，學生最終取得的是本科自考文憑，與普通高考統招的全日制本科文憑不同。但相關機構被指刻意模糊兩者的學歷差異，若學生家長不主動詢問便不主動說明。

調查發現，部分高考志願諮詢機構暗藏「招生回扣」利益鏈，有業者稱每招收1名學生可獲2萬元提成。（央視新聞）
調查發現，部分高考志願諮詢機構暗藏「招生回扣」利益鏈，有業者稱每招收1名學生可獲2萬元提成。（央視新聞）

調查發現，AI已成為部分諮詢機構回應家長問題的慣用工具。（央視新聞）
調查發現，AI已成為部分諮詢機構回應家長問題的慣用工具。（央視新聞）

高考 央視 大陸

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