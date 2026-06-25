香港市區民宅陽台驚現鱷魚 養30多隻爬蟲動物女子被捕

香港市區民宅陽台驚現1條1.5公尺長鱷魚，已被香港愛護動協會帶走救治，香港警方救援調查，發現附近另一民宅單位有大批爬蟲動物，包括另一鱷魚，單位中1名35歲女子被捕。

事發昨日午間，九龍深水埗大埔道一幢住宅大廈，有戶主中午報警稱，前一晚聽到陽台有聲音但無異樣，到星期三近中午，在陽台雜物堆發現1隻鱷魚，懷疑由樓上掉下來。警方接報到場調查，聯絡香港愛護動物協會處理。

香港愛協隨即派出幾名督察，帶同裝備到場協助。在現場後發現鱷魚匿藏在住戶單位平台的雜物底下。經評估現場情況後，督察成功用套索與長網，將鱷魚安全捕捉。愛協稱，鱷魚有1隻腳懷疑受傷，估計屬未成年的暹羅混血鹹水鱷，轉交漁護署跟進。

有爬蟲類專家相信牠是非法走私寵物，這鱷魚是灣鱷及暹羅鱷混種，可以生長至5公尺長。愛協專家則認為牠體型較小，估計屬未成年的暹羅混血鹹水鱷。

香港警方隨後封鎖大廈調查鱷魚來源，星期四早上在發現鱷魚單位附近另一單位，檢獲多隻爬蟲類動物，總數約30隻，包括龜、蛇、蜥蜴及另條鱷魚；其中包括多隻受管制瀕危動物，警方拘捕1名35歲鍾姓香港女子。

港府漁護署人員認定有關瀕危動物未能提供有效養殖准許證，以及未能交代有關瀕危動物來源，相關瀕危動物全部由漁護署人員檢走。