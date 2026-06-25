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陸公布在黃岩島發現「罕見珊瑚礁藍洞」 至少形成3200年

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
中國大陸公布在南海黃岩島發現罕見的珊瑚礁藍洞。（圖／取自大陸生態環境部網站）
中國大陸公布在南海黃岩島發現罕見的珊瑚礁藍洞。（圖／取自大陸生態環境部網站）

中國大陸與菲律賓等國長年在南海有島礁與海域主權爭議，繼日前菲律賓要求陸方移除黃岩島一處「浮動設施」後，大陸生態環境部25日發布《2025年黃岩島藍洞調查報告》，報告顯示，科研人員在黃岩島潟湖內發現「中國首個珊瑚礁生長結構成因型海洋藍洞」。

據俄通社稱，該報告顯示，黃岩島藍洞屬於「世界罕見的珊瑚礁生長結構成因型海洋藍洞」，洞口面積約1,491.7平方公尺、最大直徑56.3公尺，深度16.6公尺，內部結構呈漏斗狀，洞底狹窄，存在水體濁度分層；地質年代學研究初步表明，該藍洞至少形成於距今3,200年前。

據大陸生態環境部海洋司新聞稿指，2025年8月，該部華南環境科學研究所，會同廣西大學廣西南海珊瑚礁研究重點實驗室等單位，在黃岩島海域開展生態環境狀況現場調查，陸方聲稱，此次調查於黃岩島潟湖內發現了中國大陸第1個天然發育形成的珊瑚礁生長結構成因型海洋藍洞，並聲稱這是繼三沙永樂龍洞（石灰岩溶解型海洋藍洞）探明以來，中國大陸管轄海域發現的第2個海洋藍洞。

黃岩島藍洞及周邊海域生物多樣性豐富，洞內分布珊瑚、硨磲、魚類、海綿、海葵等珊瑚礁典型生物類群，洞內及洞口周邊發現有中國國家一級保護野生動物綠蠵龜（陸稱綠海龜）棲息活動，其周邊海域連續2年調查累計紀錄造礁石珊瑚165種、魚類184種，利用環境DNA技術發現海洋生物逾2,700種。

大陸政府在2025年9月建立「黃岩島國家級自然保護區」，此次除了公布中英文版《2025年黃岩島藍洞調查報告》，還發布了由中央廣播電視總台（CGTN）製作的中英文版《南海之瞳—黃岩島藍洞》短片。

黃岩島 珊瑚礁 南海

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