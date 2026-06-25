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蘇州日本人學校遇襲案2週年 學童上下學防護仍嚴密

中央社／ 台北25日電

6月24日是中國蘇州日本人學校遇襲案發生2週年。共同社報導，雖然當地日僑日常生活逐步恢復，但該校學童上下學的安全防護依舊嚴密。至於隔鄰的上海，2年來日本人遇襲事件時有發生，當地日僑「無法徹底消除不安」的感受仍然存在。

報導指出，如今蘇州日本人學校的小學生們放學後，背著書包跟母親一起回家時，就有約10名警察從旁守護，2年來依舊是蘇州日本人學校附近的日常景象。

一名該校學生的母親對此表示，一開始「對警察跟在後面感到吃驚，但確實會讓人放心」。

2024年6月24日蘇州日本人學校遇襲案發生後，蘇州有關部門在校門口和公車站部署了大量警察和保全人員，而校方也繼續在每輛校車上安排1名安保人員同行。

相關人士透露，當時乘坐那輛校車的許多日籍學童如今已回到日本。在蘇州的日本人社群中，此案已很少成為話題，有人認為「這件事正在被淡忘」。

但報導提到，有旅居上海的日本籍男性表示，這2年來日本人遇襲事件仍時有發生，因此「無法徹底消除不安」的感受仍然存在。

他表示，蘇州案給孩子們留下的心理創傷痛苦至今仍未消失，「安全對策絕不能隨著時間被淡忘」。他提到當時力阻歹徒行兇而喪生的隨車導護胡友平，「她奮不顧身保護孩子們的事情，我們至今都沒有忘記」。

2024年6月24日下午，來自安徽、住在蘇州的失業男子周加勝在蘇州日本人學校附近，先向一對等候校車接送放學的日籍母子持刀行凶，接著上車繼續行凶，將挺身而出的胡友平刺殺身亡，震驚日本社會。周嫌隨後被捕，2025年1月23日被法院判處死刑，並在同年4月間處決。

上海 日本

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