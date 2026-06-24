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精神健康出狀況 港中小學生輕生問題嚴重…轉介個案今年大增

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港近年中小學生輕生問題受到關注。圖為香港維多利亞港。圖／中新社資料圖
香港近年中小學生輕生問題受到關注。圖為香港維多利亞港。圖／中新社資料圖

香港學生精神健康成問題，過去五年中小學學生懷疑輕生身亡個案累計達141宗，今年相關轉介個案大幅增加，港府教育局長稱自殺包括企圖自殺是一個複雜問題。

港府教育局局長蔡若蓮回覆立法會議員書面質詢，稱香港中小學學生懷疑輕生身亡個案去年有31宗，過去三年共有91宗，當中中學生佔總個案數目約90%，小學生個案則佔約10%；男學生佔總個案數目約59%，女學生則佔約41%。

而自二零二一年至二零二五年，香港中小學學生懷疑輕生身亡個案累計達141宗。蔡若蓮指政府非常重視學生的精神健康，強調自殺包括企圖自殺是一個複雜問題，由多方面因素互相影響而成，主要來自人際關係，包括家庭、社交或感情方面問題，及個人問題，如學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病等，而每個個案背後原因不盡相同。

她提供的資料說，為及早識別和支援有較高自殺風險的學生，香港政府自二零二三年十二月起在全港中學推行校本「三層應急機制」，並於二零二五/二六學年將機制恆常化在全港中學實施及擴展至在小學四至六年級試行。

據她提供的數字，截至今年三月底，由學校或教育局轉介的個案為330宗，已超越二零二四/二五學年全年的299宗和二零二三/二四學年的104宗。

在第三層應急機制方面，香港的校長可直接將有高自殺風險的學生轉介至香港醫院管理局轄下的精神科專科門診接受評估及治療。醫管局的專科門診診所會實施分流制度，確保病情緊急並需要及早診治的病人獲得優先跟進。

截至今年三月底，香港醫管局精神科服務接獲的校長轉介個案數目有63宗，當中分流為第一優先類別（緊急）的佔11%、第二優先類別（半緊急）則佔48%，為校長而設的電話諮詢熱線查詢來電數目為39宗。

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