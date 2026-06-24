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機器人行業「諾貝爾獎」東方水利獲恰佩克獎

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「河寶」H2型水上清漂機器人。本報德陽傳真
「河寶」H2型水上清漂機器人。本報德陽傳真

近日，有大陸機器人行業「諾貝爾獎」美譽的第十二屆恰佩克獎正式頒獎。來自四川德陽的東方水利智慧科技股份有限公司（簡稱東方水利）參加評選的「國能青海黃河瑪爾擋水電站庫區漂浮物清理服務專案」成功摘得「年度示範應用場景」獎。

恰佩克獎創辦於二○一四年，是大陸機器人領域權威性、影響力突出的年度評選活動。評選圍繞技術創新、產品性能、場景應用、行業貢獻等多個維度綜合考評，獲獎專案與企業均代表行業較高發展水準。

東方水利此次獲獎的專案聚焦高原高寒水域治理難題，結合三峽集團烏東德、白鶴灘等多個水電站流域清漂工作經驗，創新推出水利水電庫區漂浮汙物智慧化綜合治理方案。瑪爾擋水電站地處高海拔區域，常年低溫，且庫區初期蓄水階段漂浮物聚集量大，傳統作業方式難度高、穩定性差。

東方水利依託「河寶」水上清漂機器人，搭建庫壩區漂浮物系統化治理模型，填補了大陸高原高寒地區水域機器人智慧化治理應用空白。

據瞭解，本次獲獎項目中的「河寶」H2型水上清漂機器人去年已獲得權威鑒定，模組化結構、智慧感知、自主作業等關鍵技術達到國際領先水準。企業相關負責人表示，未來將持續加大研發投入，進一步拓展智慧化、無人化水域治理應用場景。

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