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廣肇高速新建金馬大橋合龍了 二○二七年底全線通車

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣肇高速新建金馬大橋二十二日合龍，計畫二○二七年底全線建成通車。 廣（州）肇（慶）高速公路是粵港澳大灣區輻射粵西的關鍵通道，承載大量跨城通勤、貨運及過境車流，現行的通行能力已基本達到飽和。

中新社報導，二○二四年五月十八日，廣肇高速改擴建項目全面開工建設，全長五十一點一公里，由現狀雙向四車道和雙向六車道擴建為雙向八車道。新建金馬大橋是廣肇高速改擴建項目控制性工程之一，全長一九三六點六米，橋面寬二十三點七五米，主塔高一三二點三五米，採用Ｈ形索塔，外觀基本復刻了正在通行的舊金馬大橋。

廣肇高速改擴建項目管理處主任刁煥新介紹，新橋一改舊橋以混凝土為主的設計方案，採用「連續—斜拉鋼混組合梁協作體系」結構，優化了結構受力。此外，項目還在技術上進行升級。中鐵大橋局廣肇高速改擴建項目一標項目部經理張加陽介紹，針對大橋斜拉梁段、連續梁段兩個合龍口，項目團隊「量體裁衣」斜拉梁段通過調節斜拉索張力、施加配重等方式，連續梁段採用支點起落梁剛性旋轉、臨時支點升降等，精準調整鋼樑標高與轉角，讓大橋實現毫米級「握手」。

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