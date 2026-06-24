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端節假期 陸境內遊1.24億人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國文化和旅遊部二十二日發布，經文化和旅遊部數據中心測算，二○二六年端午節假期三天，中國國內出遊一點二四億人次，同比增長百分之四點四；國內出遊總花費四四四點五六億元人民幣，同比增長百分之四。交通運輸部表示，端午假期，全社會跨區域人員流動總量為六四七八六點三萬人次，日均為二一五九五點四萬人次，同比下降百分之○點九。

中新社報導，龍舟賽事促進「賽旅融合」。各地廣泛舉辦龍舟主題活動和競技賽事，開展端午祈福、非遺展演、文創市集、國風遊園等系列活動，涵蓋「賽、展、遊、購、娛」等多業態，有效拉動文旅消費。

家庭遊、避暑遊、慢旅行廣受歡迎。親子遊成為市場主力，銀髮族私家團、定製遊需求旺盛。年輕群體青睞都市周邊的鬆弛小城，在古城漫步、民俗體驗中尋求精神解壓。多地舉辦大型演唱會，帶動周邊住宿預訂量顯著增長。

各地推出主題活動，發放文旅消費券，促進文旅惠民。五彩繩、古風香囊等非遺文創銷售火熱。低空光影秀、啤酒嘉年華、水上夜遊等新場景不斷湧現，豐富夜間文旅體驗。

端午節

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