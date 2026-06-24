端節假期 陸境內遊1.24億人次

廣肇高速新建金馬大橋二十二日合龍，計畫二○二七年底全線建成通車。 廣（州）肇（慶）高速公路是粵港澳大灣區輻射粵西的關鍵通道，承載大量跨城通勤、貨運及過境車流，現行的通行能力已基本達到飽和。

2026-06-24 03:51