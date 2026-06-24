參觀世遺 天壇博物館沉浸式祭天

天壇博物館近日揭牌，至此，長城、北京故宮博物院、周口店北京人遺址、頤和園、天壇、明十三陵、大運河、北京中軸線，北京八處世界文化遺產的專題博物館首次實現全覆蓋。同時，北京世界文化遺產監測預警平台正式啟用，為文化遺產保護築牢「數字防線」。

天壇作為明清兩代皇帝祭天的場所，也是北京中軸線的重要組成部分，早在一九九八年，就被列入世界文化遺產。天壇博物館以神樂署為主展區，正在舉辦中和韶樂展。一千五百平方公尺的展廳裡，皇家祭器、禮樂樂器等珍貴文物，通過「華夏正聲」「八音克諧」「八佾起舞」「合樂節奏」四個部分，闡釋天壇祭天文化與傳統禮制內涵。觀眾可以化身「古代樂舞生」，揭開禮樂舞蹈奧祕；輕觸互動屏，解鎖作曲功能，創作專屬雅樂。天壇公園園長陳志強說：「這裡是天壇核心古建群落、國家級非物質文化遺產代表性項目中和韶樂的傳承陣地。增加了博物館身份後，這裡將實現古建遺存、非遺文脈與文博展覽的深度融合。」

類似的展廳，天壇公園裡還分布著八處，包括祈年殿展、天壇文物展、齋宮歷史文化展等，觀眾可以邊逛公園、打卡古建，邊參觀展覽，飽覽天壇故事。

北京世界文化遺產監測預警平台近日啟用，為八處世界文化遺產配齊了「保健醫」。

該平台集成氣象、地震、水文、輿情等多維度數據，支持每季度更新的遙感影像比對，可精準識別遺產區與緩衝區圖斑變化，實現「監測—預警—回應」閉環管理，構建起「國家—北京—遺產地」三級監測體系。