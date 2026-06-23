傳統酒樓減16％…香港立法會報告證本地餐飲業未恢復至疫情前水平

香港立法會研究報告認定，香港本地餐飲業整體表現仍未恢復至疫情前水平，中餐館收益大跌逾二成七。

立法會一份研究報告說，香港去年有4470間中式餐館，比二零一八年減少9%，其中粵式酒樓菜館減幅顯著減少16%，茶餐廳減少7%；酒吧、酒廊及涼茶鋪的數目，亦錄得兩成以上的跌幅。但京、滬及其他省份菜系酒樓菜館，反而增加7％；日式餐館、外賣、咖啡店及茶飲店更顯著擴張，其中茶飲店升幅最為顯著，二零一八年是330間，去年增加至580間，大增76%。

報告也證實，香港今年首季食肆總收益，較二零一八年同期低7.2%，香港餐飲業整體表現仍未恢復，以中式餐館所受打擊尤甚，中式餐館收益大幅下跌27.9%。

報告認為，這些變化反映香港人飲食習慣，轉向較為隨意的用餐模式，但同時引發社會對傳統餐飲選擇流失及部分本地菜式競爭力減弱的憂慮。

報告提倡認可老牌餐館，說參考上海、新加坡及南韓的經驗，三地均設有制度認可「老牌食肆」，提供針對性支援，例如給予認證及資助店鋪升級革新，有助具文化特色的老食肆持續經營及保留傳統菜餚。

但香港飲食業界更希望能有創新，香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，粵式菜館主要客群仍是中年及老年人，難以吸引年輕人；同時不少大陸餐飲集團在香港擴張，吸引訪港大陸旅客光顧。

飲食界立法會議員梁進則說，報告數字反映港人飲食習慣正改變，例如疫情後越來越多人叫外賣。粵式菜館是香港本地文化，建議政府加強協助食肆創新；又認為現時政府支援業界科技升級的計劃，範圍太廣泛，建議設專項資助支援餐飲業。