20年仕途崩塌…前上海市委常委朱芝松受賄6.4億元重判死緩

出身軍工航天系統的前上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松，因涉受賄共計折合人民幣1.39億餘元（約新台幣6.4億元），今天一審被判處死刑，緩期2年執行。

新華社報導，江西省南昌市中級人民法院今天一審公開宣判朱芝松受賄一案，以受賄罪判處朱芝松死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的朱芝松受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

報導指，經審理查明，2003年至2024年，朱芝松利用擔任中國航天科技集團公司第八研究院副院長、院長，上海市委宣傳部副部長，上海市閔行區委副書記、區長，閔行區委書記，上海市政府副秘書長、中國（上海）自貿區臨港新片區管委會黨組書記、常務副主任、浦東新區區委副書記，中國（上海）自貿區臨港新片區黨工委書記、管委會主任，上海市委常委、浦東新區區委書記等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、融資貸款等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合1.39億餘元。

法院認為，朱芝松受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，絕大部分受賄所得已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

「死緩」是死刑緩期執行的簡稱，是中國特有的刑罰制度。死緩期內犯人仍需收押監禁，期間若沒有故意犯罪，即減為無期徒刑；有重大立功表現則可減為有期徒刑；若另有故意犯罪，經查證屬實並由最高人民法院另行覆核才會執行死刑。

據公開資料顯示，朱芝松生於1969年2月，現年57歲，江蘇人。他於1989年畢業於哈爾濱工業大學，長期在上海航天系統工作，歷任上海航天局局長助理、副局長等職。2008年出任上海航天局局長。