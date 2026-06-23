AI科系爆紅！中國大陸名校5年擴招10萬人 專家憂成新天坑

中國預計5年內「雙一流」學校大學部將擴招10萬人以上，今年的新增科系以人工智慧（AI）類為主。有分析認為，大學科系一窩蜂向AI靠攏，可能會讓這類科系成為新的「天坑」，未來反而難就業。

綜合央視新聞等媒體報導，今天起中國各省分大學入學考試成績陸續公布，也是填報志願的時節。大學科系的變化也將影響未來幾年全社會的人才供給。

據報導，「十五五」（2026到2030）時期，「雙一流」大學將擴招10萬人以上，今年則是擴招2萬人。所謂「雙一流」是指由中國推動高教發展所定義的「世界一流大學和一流學科」。

今年，這些屬於「雙一流」的學校中，東南大學擴招人數將達600人，西安電子科技大學將擴招400人，西安交通大學比去年增加360人；復旦大學、南京大學、蘭州大學將各擴招300人；其他還有多所學校都公布了擴招名額。

AI類成為新增科系最受歡迎的領域。北京航空航天大學、西安交通大學、北京郵電大學、哈爾濱工業大學等9所大學同步獲批開設具身智慧科系；同濟大學新增未來機器人、工程互聯網兩個科系；多校同步擴大機器人工程、計算機、大數據、人工智慧等科系。

財經類自媒體「吳曉波頻道」本月初發文指出，自2022年底美國Open AI研發的GPT-3問世以來，這是AI熱潮下的第4年高考。去年中國大學入學志願填報期間，人工智慧科系連續第3年占據最熱門科系，其搜索量是計算機的2.3倍，是金融的4倍。

今年，中國教育部新增38個大學科系，以關鍵詞統計，這些科系中「智能」（智慧）出現7次、「數字」（數位）出現4次、「工程」出現8次、「科學」出現8次。

這篇文章引述一項統計數據說，2020至2024年，AI成為新增最多的科系，累計分布的大專院校超過600個。

文章示警，當所有人都湧向同一個方向時，新的「天坑」（意指難就業的科系）往往也在誕生。網上有段子說：「人工智能是新天坑，清華北大以下別沾。」

有業內專家表示，很多新增AI科系的大學是一種「占坑」心理，師資大多是半路出家的計算機轉型教師，培養的學生還達不到社會的實際要求，因此未來也很難就業。