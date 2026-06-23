全球暖化下中國北方變濕潤了 未來5年依舊多雨

中國降雨分布呈「南澇北旱」的格局已發生改變。中國氣象局國家氣候中心首席預報員陳麗娟指出，全球暖化下，2010年後，中國北方降水明顯偏多，跟1990年代相比，近五年中國濕潤、半濕潤氣候區的面積擴大約30萬平方公里以上。預計未來五年，總體還會延續北方多雨的特徵。

在23日上午舉行的記者會中，大陸應急管理部新聞宣傳司長申展利表示，近年來，打破以往規律、超越傳統認知的極端天氣明顯增多。特別是北方地區暴雨過程次數近五年均值較1990年代偏多50%，暴雨過程綜合強度較常年同期偏強50%，北方地區防汛從過去的「備多戰少」變成現在的「常態大考」。

申展利說，根據預測，今年主汛期，中國極端天氣氣候事件仍然偏多、旱澇並重，南北兩條雨帶特徵明顯，海河、松遼、珠江、長江上游、黃河下游都可能出現較重汛情，登陸颱風可能偏多偏強；北方地區預測降雨偏多、洪澇災害風險較大，隨著雨帶西伸北抬，南方部分地區可能由澇轉旱，防汛抗旱形勢嚴峻複雜。

陳麗娟則表示，如果是「60後」、「70後」小時生活在中國北方地區，也會感受到北方地區降水偏多。根據觀測數據，1951年以來，中國的汛期多雨帶的分布不僅有年際變化，還有非常清楚的年代際變化特徵，也就是表現出20至30年的變化周期。

例如1950到70年代，中國北方降水就明顯偏多，南方相對偏少；1980年代到2000年代，北方降水又相對較少，而南方降水明顯增多，這一時期又稱為「南澇北旱」時期；但2010年之後，北方降水又明顯偏多，而南方同時也有一個多雨帶。

陳麗娟指出，這些年「雨帶北移」又成熱點話題，是因為在全球變暖的背景下，中國降水出現一些新的特徵，尤其是北方地區（包括東北、華北和西北），首先是多雨帶的西移和北擴。和1990年代相比，近五年中國濕潤、半濕潤氣候區的面積擴大了約30萬平方公里以上。此外，北方降水極端性也增強。

預計未來五年，總體還會延續北方多雨特徵，中國東北及華北大部分地區降水偏多的概率較大，暴雨和強對流致災風險高，而這也將成為中國北方防汛工作的新挑戰。