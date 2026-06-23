滬置換房剛需年輕人為主力 專家：外環邊3000萬上下受青睞

上海信義房屋區域總監魏逢佑表示，目前上海房地產市場，已經是逐步開始復甦，最有置換能力的客戶，是剛需的年輕人，首選大概是在人民幣600萬到700萬（約合新台幣2,760萬到3,220萬），位置是在外環邊，是這些人能夠接受的範圍。

根據上海市房地產交易中心數據顯示，5月上海中古屋（包含商業、車位等）累計網簽量達2.8萬套，年增31%。這一成交規模延續了近三個月高位成交的態勢，創下2021年以來近6年同期最高值，僅次於2020年5月的3.05萬套。

他進一步分析，外環已經成為整個新的人口增長點，不要再小看郊區，包括產業人口的持續導入，以往的青浦、松江、臨港這些房產的價值，迎來系統性的重構。

魏逢佑認為，上海中心城區像是黃浦、靜安、虹口交易量相對比較保守，跟台北很像，房價漲最多不是台北，反而是台北市周邊例如桃園、三峽，淡水。「這一點上海市中心，跟台北市中心的房子同樣都面臨兩個問題，一個是人口老化非常嚴重，第二個房子的老化，也讓很多客戶年輕人不願意居住。」

他指出，上海人口的結構對購買力非常明顯，60幾歲就不會置換房子，大部分置換房子是相對比較年輕族群。所以像是黃浦、靜安、虹口老齡化的比較嚴重的區域，客戶的置換的動力一定相對其他系統也會更少，所以也可以把老齡化程度來做置換因素考量。

至於2022年上海曾推動限購，並要求新房在5年內不能出售，魏逢佑預計到2027年，這些一手房進入到市場的時候，會影響二手房（中古屋）產生的影響，大概要等到2028 年之後，市場逐漸的去化，中古屋市場才會逐漸恢復。