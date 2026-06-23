香港蘋果日報停業5年 前記者細說最掛念什麼

香港蘋果日報停業5年來，前記者Michael（化名）仍懷念任職10年間跟優秀同事打拼的歲月，他已放下了記者的身分，但心中這道疤痕仍在。前記者Joan（化名）則說，最難放下的不是報社停業，而是獄中的同事。

2019年反送中運動爆發後，香港政治環境出現巨變，2020年6月香港國安法實施，同年8月壹傳媒創辦人黎智英被捕。2021年6月中，蘋果日報多名高層也被捕。

在蘋果日報任職記者約10年的Michael向中央社記者說，蘋果日報「過不了這關」（意即要面臨停業）的消息早已傳得沸沸揚揚，同事們包括他在內都有心理準備，直到6月23日蘋果正式宣布停業，當時他隱隱感到傷感，但更大的感受是「意想不到」。

「在香港這個城市，原來可以發生這樣的事情，我是驚訝多一點」，Michael說。當時他只想盡最後努力把新聞做好。

2021年6月24日，蘋果日報出版最後一份報紙，破紀錄印刷100萬份，告別香港人。

直到現在，Michael不時都會想起蘋果日報。例如早前看到有關蘋果日報審訊的新聞時，又或當香港發生大事件，看到媒體的報導一式一樣時，便會想起昔日做新聞的日子。

Michael甚至在日常生活中也會懷念昔日在報社的日子，「蘋果與香港其他很多公司不同，它對員工要求很高，同時很善待員工，也接受記者持相反意見」。

蘋果日報停業後，Michael曾在另一家媒體工作，但發覺空間比以前少，之後辭職。他相信現在媒體面對的困難更大，所以在未來一段時間他都不會重新投入媒體行業。

Michael已放下了記者的身分，但他說，不會放下蘋果結業這事情，即使年月過去，心中這道疤痕也不會消失。

對部分前員工來說，5年後最難放下的，並不是報社停業，而是昔日同事的處境。

在蘋果日報任職記者約14年的Joan（化名）向中央社說，她現在最掛念不是蘋果日報本身，而是失去自由的同事。

黎智英及蘋果日報6名高層被判違反國安法罪名成立，黎智英被判刑20年，其餘6名高層被判刑6年9個月至10年。

Joan坦言，很多時在日常生活中，當她在想今天晚餐吃什麼，明天放假去哪裡玩時，都會想起獄中的同事，「我們有自由去選擇，但他們沒有，而且是10年這麼長」。

Joan說，只希望他們在獄中安好，她倒數著跟他們重聚的日子。