快訊

麥當勞「神級省錢法」！100元爽吃2漢堡、8雞塊 點餐秘訣曝光

吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文憂內科住院醫招收率僅61%創新低

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

聽新聞
0:00 / 0:00

安徽車禍警方通報引爭議 民眾自發悼念遇難孩童

中央社／ 台北23日電

中國安徽省廣德市近日發生的一起車禍，由於警方通報與網傳的死傷有所出入，引發爭議。同時，不少民眾自發前往現場悼念在車禍中死亡的孩童，相關消息在昨晚更一度衝上新浪微博熱搜。

根據廣德警方22日通報，20日下午，安徽廣德市發生一起車禍，1名母親騎電動自行車帶著一對兒女等紅綠燈，遭1輛自用轎車撞擊。廣德警方通報，事故已致1死2傷，肇事女駕駛已被刑拘。

根據社群媒體平台X帳號「李老師不是你老師」昨天晚間陸續發出的貼文，通報中稱事故造成1死2傷，與網傳其中1名孩童腦死有出入，引起爭議。中國網友要求警方要如實通報。

網傳影片顯示，20日在安徽廣德市一處十字路口，車輛和行人都在等紅燈，一輛在右側車道行駛的黑色SUV突然失控，撞到路邊車輛後，車頭轉向路邊綠化帶，碾過綠化帶後撞上一輛正在等紅綠燈的電動車，電動車及車上3人瞬間被壓在車下。

根據遇難者的家屬馮女士表示，被撞的是自己的弟媳和3歲的姪子、10歲的姪女，目前2個孩子已經死亡，弟媳全身多處骨折，還在搶救，有可能癱瘓。她說，「弟媳那天送孩子們去補課，結果突遭橫禍」。

有網友指稱，該名女性肇事者態度冷漠，下車後自己的保險額度很高，要警方趕緊處理。

根據「李老師不是你老師」的貼文顯示，有大批廣德民眾自發前往當地醫院，悼念在車禍中死亡的孩子，現場堆滿了鮮花與零食，還有人點起了蠟燭。

不少民眾不滿肇事駕駛撞人之後態度不佳，紛紛上網表示應該嚴懲。但隨後就有網友投稿表示，他所屬的單位發了通知，要求員工不准對外傳播廣德車禍的相關訊息。

微博 社群媒體

延伸閱讀

影／4歲童未上車慘跌…小阿姨違駕差點輾過 目擊者怒「看了好火」

影／酒駕男撞車找頂替！狂逃拒檢撞警車 蘇澳警拔槍、擊窗驚險逮人

國1五楊高架軍方小巴、遊覽車碰撞 11傷1司機受困

嘉義鹿草監獄前驚傳火燒車 一男子成焦屍

相關新聞

香港5歲童昏迷亡…僅9.7公斤、全身129傷 母認虐殺「長期挨餓關房間」

香港一宗涉及嚴重虐兒的致命案件震驚社會。一名5歲男童約4年前在寓所昏迷送院，證實不治，驗屍發現其全身遍布傷痕並嚴重營養不良，極可能長期挨餓，體重僅9.7公斤，共有129處傷勢。其34歲母親昨於高等法院承認誤殺及虐兒罪，案件押後至7月24日判刑，候索精神及心理報告。

周星馳64歲生日：「功夫女足」7月彈性定檔 總有一天趕得上

「星爺」周星馳6月22日迎來64歲生日，並選在這一天向影迷送上驚喜，宣布自編自導的新片「功夫女足」將於7月上映。雖然正式上映日期尚未敲定，但他以無厘頭幽默風格公開「彈性定檔」消息，一句「總有一天趕得上」瞬間引發網友熱議。

全球暖化下中國北方變濕潤了 未來5年依舊多雨

中國降雨分布呈「南澇北旱」的格局已發生改變。中國氣象局國家氣候中心首席預報員陳麗娟指出，全球暖化下，2010年後，中國北方降水明顯偏多，跟1990年代相比，近五年中國濕潤、半濕潤氣候區的面積擴大約30萬平方公里以上。預計未來五年，總體還會延續北方多雨的特徵。

東航時隔6年復飛直航瑞典 航班總量夏季將迎歷史新高

中國東方航空恢復上海至瑞典首都斯德哥爾摩的直飛航班，意味該航線時隔六年再度啟航。瑞典旅遊局3月預告，中國與瑞典的直飛航班總量將在2026年夏季創下歷史新高。直航將有助中瑞、中歐雙方交流往來。

滬置換房剛需年輕人為主力 專家：外環邊3000萬上下受青睞

上海信義房屋區域總監魏逢佑表示，目前上海房地產市場，已經是逐步開始復甦，最有置換能力的客戶，是剛需的年輕人，首選大概是在人民幣600萬到700萬（約合新台幣2,760萬到3,220萬），位置是在外環邊，是這些人能夠接受的範圍。

陸預測強颱米克拉 明天開始轉向東北方向移動

大陸中央氣象台23日6時發布的颱風預警指出，今年第七號颱風「米克拉」23日5時位於台灣鵝鑾鼻東南方向約610公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有16級（55米/秒），中心最低氣壓為930百帕，七級風圈半徑為250-350公里，十級風圈半徑為120-140公里，十二級風圈半徑為80公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。