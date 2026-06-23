安徽車禍警方通報引爭議 民眾自發悼念遇難孩童

中國安徽省廣德市近日發生的一起車禍，由於警方通報與網傳的死傷有所出入，引發爭議。同時，不少民眾自發前往現場悼念在車禍中死亡的孩童，相關消息在昨晚更一度衝上新浪微博熱搜。

根據廣德警方22日通報，20日下午，安徽廣德市發生一起車禍，1名母親騎電動自行車帶著一對兒女等紅綠燈，遭1輛自用轎車撞擊。廣德警方通報，事故已致1死2傷，肇事女駕駛已被刑拘。

根據社群媒體平台X帳號「李老師不是你老師」昨天晚間陸續發出的貼文，通報中稱事故造成1死2傷，與網傳其中1名孩童腦死有出入，引起爭議。中國網友要求警方要如實通報。

網傳影片顯示，20日在安徽廣德市一處十字路口，車輛和行人都在等紅燈，一輛在右側車道行駛的黑色SUV突然失控，撞到路邊車輛後，車頭轉向路邊綠化帶，碾過綠化帶後撞上一輛正在等紅綠燈的電動車，電動車及車上3人瞬間被壓在車下。

根據遇難者的家屬馮女士表示，被撞的是自己的弟媳和3歲的姪子、10歲的姪女，目前2個孩子已經死亡，弟媳全身多處骨折，還在搶救，有可能癱瘓。她說，「弟媳那天送孩子們去補課，結果突遭橫禍」。

有網友指稱，該名女性肇事者態度冷漠，下車後自己的保險額度很高，要警方趕緊處理。

根據「李老師不是你老師」的貼文顯示，有大批廣德民眾自發前往當地醫院，悼念在車禍中死亡的孩子，現場堆滿了鮮花與零食，還有人點起了蠟燭。

不少民眾不滿肇事駕駛撞人之後態度不佳，紛紛上網表示應該嚴懲。但隨後就有網友投稿表示，他所屬的單位發了通知，要求員工不准對外傳播廣德車禍的相關訊息。