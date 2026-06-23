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陸預測強颱米克拉 明天開始轉向東北方向移動
大陸中央氣象台23日6時發布的颱風預警指出，今年第七號颱風「米克拉」23日5時位於台灣鵝鑾鼻東南方向約610公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有16級（55米/秒），中心最低氣壓為930百帕，七級風圈半徑為250-350公里，十級風圈半徑為120-140公里，十二級風圈半徑為80公里。
大陸中央氣象台預計，米克拉將以每小時10-15公里的速度向北偏西方向移動，強度變化不大，並向台灣島東南洋面靠近，24日開始轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。
受米克拉影響，23日8時至24日8時，巴士海峽、台灣以東洋面將有6-8級，陣風9-10級大風，其中巴士海峽偏東海域風力可達9-10級，陣風11-12級。
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