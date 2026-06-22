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大陸多款紙尿褲被爆含甲酰胺 多部門聯合調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸官媒日前報導稱，包括好奇等多款紙尿褲檢出有毒的有害物質。（抖音截圖）
大陸官媒日前報導稱，包括好奇等多款紙尿褲檢出有毒的有害物質。（抖音截圖）

針對日前大陸官媒報導稱有多款紙尿褲檢出有毒的有害物質，大陸多部門已經成立聯合調查組展開核查。

央視新聞6月22日報導，由國家市場監管總局、工業和信息化部、國家衛生健康委、國家疾控局成立聯合調查組，核查嬰幼兒紙尿褲甲酰胺有關問題。有關情況將及時公布。

《經濟參考報》上星期四（6月18日）刊發題為《專業檢測機構檢出有毒物質 多款紙尿褲被指侵害嬰幼兒健康》的報導中稱，山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心，目前已針對日常使用紙尿褲的嬰幼兒開展生物樣本前置驗證篩查，結果印證了甲酰胺風險。報導引述了上述中心特聘主任于兆衍的話。

山東省公共衛生臨床中心上星期四在報導刊出後，於內部發布對此事的聲明，顯示于兆衍從未提及質譜中心檢測的甲酰胺物質與嬰幼兒紙尿褲有任何關係，山東省公共衛生臨床中心也從未開展嬰幼兒紙尿褲等產品對健康影響的研究。

網傳截圖顯示，落款分別為山東省公共衛生臨床中心及其特聘專家于兆衍的兩份聲明文件中，均否認開展過報道中提及的相關檢測工作，也否認接受過官媒《經濟參考報》採訪。相關截圖隨後在網路流傳。

涉事企業「好奇」「碧芭寶貝」「Babycare」星期天（21日）公佈甲酰胺檢測報告，稱委託了具備資質的權威第三方檢測機構檢測，目前公佈的結果均為未檢出甲酰胺。

《經濟參考報》撰寫該報導的記者王文志星期天晚在微博發公開信，對「編造數據」「利益方施壓」等爭議再進行回應。

王文志稱，這次事件中山東省公衛中心質譜實驗室的檢測，全程具備科學嚴謹性，所有原始數據、實驗記錄、樣本留存均有跡可查，不存在網傳「手搓設備」「編造數據」問題。　

王文志呼籲，成立國家級調查組，以完全中立的第三方身份，調取山東省公衛中心實驗室全部的原始檢測數據、質譜圖譜、樣本記錄，對留存的生物樣本開展獨立複核，用科學的方法驗證之前的檢測結果是否準確。

央視 大陸

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