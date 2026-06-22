台灣吃檳榔人口大減 大陸年輕一代卻愈來愈盛行

據衛生福利部口腔健康司去年8月公布的統計資料，台灣成人吃檳榔的總降幅近6成，青少年總降幅逾5成。但中國大陸卻有愈來愈多年輕人開始迷上吃檳榔，一些地方的學校周邊甚至有不少檳榔攤，讓青少年學生極易獲取，甚至有學生因長期嚼食檳榔已導致嚴重的健康問題。

人民日報報導，在人民網「領導留言板」上，有不少關於「檳榔」的留言，如檳榔售賣、無序種植、產品質量等等，呼籲官方加強監管。其中，尤為值得關注的是，一些家長反映自家孩子因長期食用檳榔，身心健康都受到嚴重損害。

「我兒子吃檳榔已有10多年時間了，後來成癮難以戒除，現在深受其害。」深圳一名何姓婦人回憶，她兒子上學時因校園周邊的超市、便利店普遍將檳榔與普通食品混放售賣，受同學影響，兒子開始跟風咀嚼檳榔，久而久之就成癮了。

西安一名于姓婦人則說：「我兒子從中學時開始食用檳榔。食用多年後，出現面部變形、腮部腫大。去醫院看，醫生叮囑停止食用。」婦人稱，「身邊親友的子女也存在嚼食檳榔的情況，地鐵等公共場所隨處可見年輕人咀嚼檳榔。」

于姓婦人表示，她看到不少商超都在售賣檳榔，有的還擺在店鋪進門顯眼位置，她曾撥打官方政務熱線投訴，但工作人員回覆，暫無明文法律法規禁止檳榔銷售，因此無法開展查處管控。

湖南婁底一名劉姓男子則反映，當地初中、高中都有學生食用檳榔的現象，他家孩子受身邊同學、朋友影響也吃過檳榔。「我發現，學生中存在攀比、跟風嚼食檳榔的不良風氣。且有的學生嚼檳榔與抽煙行為高度關聯，形成了『抽煙必嚼檳榔、嚼檳榔必抽煙』的陋習。」

對於長期嚼食檳榔的危害，北京大學口腔醫院口腔黏膜科主任醫師韓瑩表示，檳榔對人體口腔的損害主要為兩個方面。首先是物理層面的反覆磨損。檳榔纖維粗硬，常年咀嚼相當於讓口腔黏膜做「砂紙訓練」，會增加黏膜創傷、破損和炎症的風險。

韓瑩說，「更嚴重的則是化學刺激的協同傷害。檳榔中含有的檳榔鹼是明確的致癌物。檳榔製品製作過程中會添加石灰等化學物質，進一步加重危害。長期反覆的物理化學刺激，可能誘發口腔黏膜纖維化，嘴巴逐漸張不開、黏膜發白變硬、進食說話受限，為癌變創造了溫床。」

面對愈來愈多年輕人甚至是青年學子流行吃檳榔，北京市電子商務法治研究會副會長朱巍呼籲官方，盡快修訂未成年人保護法，將檳榔與香煙、酒精、彩票等並列，正式納入未成年人保護特殊管控體系，禁止向未成年人銷售檳榔，從源頭上切斷未成年人接觸檳榔的渠道。