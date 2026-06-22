關閉逾30年深圳西麗塔正式開放 前身為水務瞭望塔

深圳觀光又有新去處。有42年歷史的深圳西麗塔，經修復後本月正式向公眾免費開放。七層塔樓，步步有景，還能俯瞰西麗湖全貌。

西麗塔建於1984年，高約32公尺，共7層，立於山水之間，自帶一股中式韻味。不過很多人不知道，它最初不只是為觀景而建。它的本職是西麗水庫專屬的「水務瞭望哨」，站在塔頂一眼望去，水位、堤壩、山林火情全在眼底。

當時西麗湖度假村是深圳早期旅遊的王牌去處，塔樓特意做成仿古八角飛檐造型，實用與景觀一體，也算那個時代的巧思。上世紀八十年代，有不少學校組織旅行，孩子們可以排著隊往上爬，湖光山色是那一代深圳人的童年回憶。

不過，自上世紀九十年代中期起，受水源保護管控升級影響，西麗塔一關就是30多年。直到今年6月才重新開放，周邊同步做了提升，新修了觀景平台、棧橋和登山道，安全好走，也不破壞山野本來的樣子。

西麗塔開放時間為：4月至10月6時至19時；11月至次年3月7時至18時。旅客開放時段配合現場安全核驗即可入園登塔，塔內同一時間最大承載30人，現場將採取分批放行、「出一進一」等人流管制措施。

當局提醒，西麗塔位於西麗水庫一級水源保護區，因為禁止化學消殺，塔體及周邊有蛇類、蚊蟲等野生動物出沒，須注意自身防護。