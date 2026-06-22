COVID-19改變廣州人出行方式 選用「電雞」人數急增

據報導，多年前在中國肆虐的COVID-19疫情改變了廣州民眾的出行方式，當地不少人因為害怕公車上人群過度集中而傳播病毒，紛紛棄坐，改為使用電動自行車（當地俗稱電雞）。

根據明報今天的報導，這種改變至今無法扭轉，近日公布的「2025年廣州市交通發展年度報告」顯示，截至去年底，廣州登記的「電雞」有651.2萬輛，年增13.1%，全市「電雞」日均騎行量更高達968萬人次，年增7.2%。

報告指出，目前廣州的公共交通主力是地鐵，去年日均客運量931萬人次，首次超越2019年疫前水平；全年網約車客運量則達日均267萬人次，比去年大增36.22%。

相對之下，廣州的計程車、巴士（公車）、有軌電車和水上巴士客運量持續下降，當中巴士載客量比5年前腰斬59%。

對於廣州巴士客流急跌，曾任廣州市交通專家諮詢委員會專家、現為國際智庫交通與發展政策研究所（ITDP）東亞區首席代表的劉岱宗在報告中分析，近幾年巴士客流下滑的趨勢全球都有，主因是疫情期間很多人不願搭巴士聚集而選擇開車或駕駛「電雞」，當新習慣養成，巴士客流便難再恢復。

根據報告，大量「電雞」的出現為廣州帶來交通混亂的問題，比如亂放，但當局對「電雞」出行的規模、時空分布、需求仍缺乏精準掌握，難以對症施策。