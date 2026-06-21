湖南瀘溪住宅火警釀6死5傷 起火原因待查

在端午節連假最後一日，大陸湖南瀘溪縣一處民宅清晨發生意外事故。新華社報導，湖南省湘西土家族苗族自治州相關部門消息，21日清晨6時21分，一棟位置在瀘溪縣武溪鎮株洲北路的民宅1樓發生火警，由於起火後迅速延燒，火勢雖已撲滅，仍造成6人死亡、5人受傷，傷者均已送醫且無生命危險，事故原因目前仍在調查中。

據央視新聞報導，瀘溪縣應急管理局消息指出，6月21日6時許，湖南湘西瀘溪縣武溪鎮朝陽社區一居民樓發生火災，目前火災已撲滅，造成6人死亡，5人受傷。傷者正在醫院救治，均無生命危險。事故原因正在調查中。

相關消息在微博掀起議論，有部分大陸網友在微博表示，儘管事故原因還在調查，但事件也給所有人敲響警鐘，事發建築為當地老式居民自建房，建築內易燃雜物較多，清晨起火濃煙快速蔓延，錯失逃生時機。這場意外令人痛心，也再次提醒大家老舊民房需定期排查線路隱患、清理室內易燃雜物；夜間居家常備煙霧警報器、逃生面罩，預留暢通逃生通道，提升火場自救能力。

還有網友說道，「短短一則通報看得心裡發沉，一整個家庭遭遇這樣的悲劇，實在讓人悲痛」，包括自建房、居民住宅等一定要重視家庭防火，定期檢查線路、備好滅火器材，睡前斷電、留意用火用氣安全，別讓隱患釀成無法挽回的慘劇。「願逝者安息，也希望每個人都把消防安全放在心上。」