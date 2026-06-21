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中國高中入學考擺烏龍 雲南試題指愛迪生發明電話

中央社／ 台北21日電

中國雲南省今年中考（初中畢業考試兼高中入學考試）歷史試題出現多處錯誤。中國媒體報導，其中1個試題指愛迪生發明了「電話」，還把愛迪生的出生年從1847年大幅延後到1882年。有監考老師透露，他任職的學校已要求所有教師不得對外談論此事。

澎湃新聞報導，2026年雲南省中考歷史試卷的第29題的背景資料敘述：「愛迪生1882年出生於紐約。他一生發明了電燈、電話、電影等1000多項專利技術。1882年，他在紐約創建了美國第一個火力發電站」。

這項試題敘述曝光後，引來許多中國網友訕笑。其中有人直指，這項試題敘述存在3處史實錯誤。首先，愛迪生（Thomas Edison）是1847年2月11日出生於美國俄亥俄州；其次，電話的公認發明者是貝爾（Alexander Bell），並不是愛迪生。

第3處錯誤則衍生自第1處錯誤。這名中國網友說，若愛迪生果真出生於1882年，如何能在出生那一年就創建了全球第一座商用火力發電廠？又如何能在出生前3年的1879年就發明（實為改良應用）了白熾燈泡？明顯不合邏輯。

據報導，雲南1名參與中考監考的老師表示，出現如此低級的失誤實在離譜，他所在的學校已明確要求全體教師不得對外談論此事。

報導提到，雲南省招生考試院「學業水平考試辦公室」對此回應，正在研判處理此事。

雲南 愛迪生 紐約

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