快訊

假釋出獄後首露面！鈕承澤赴吳功靈堂送別 「義弟」身分參與家祭

G7晚宴再提珍珠港？傳川普與高市爆爭執 他國領袖急出面滅火

國人幾乎不吃？鳳梨釋迦挨酸仰賴中共鼻息 農業部：標準「養套殺」

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸肥胖問題不容樂觀 成年人超重率逾3成

中央社／ 台北20日電

中國民眾面臨體重問題，成年人超重率逾3成，而超過1成的6至17歲兒童青少年體重超重。

官媒新華社日前引述在北京召開的第11屆中國肥胖預防控制科學大會消息，做了上述報導。

報導指出，這次大會以「全生命週期肥胖的科學防控」為主題，由中國疾控中心、上海君石生命科學研究院、中國國家體育總局體育科學研究所主辦。

據表示，當前中國成人超重率約34.3%，肥胖率為16.4%；6至17歲兒童青少年超重率約11.1%，肥胖率約為7.9%。

超重和肥胖是眾多慢性病的危險因素。大會報告指出，源於超重和肥胖的醫療負擔也在增加。

中國中心型肥胖問題日益凸顯。中國國家食品安全風險評估中心總顧問、上海君石生命科學研究院創院院長陳君石引述一項涉及9省市、跨度25年的研究結果指出，男性、女性的腰圍超標比例分別是整體BMI超標比例的3.3倍、3.7倍。

另據中國疾控中心官網消息，陳君石在大會致辭強調，肥胖防控工作應從公共衛生視角出發，推進精準體重管理，強化科學證據支撐，要聚焦重點人群，實施全生命週期和生活方式干預，充分發揮疾控系統作用，探索科學、有效、可持續的體重管理模式。

中國國家衛生健康委醫療應急司傳染病與慢性病防治處處長劉文指出，要推動政府、行業、單位和個人落實四方責任，加強科普宣傳和監測評估，營造家庭、學校、單位、社區和醫療機構共同參與的支持性環境，透過體重管理「小切口」破解慢性病防控「大問題」。

北京 上海

延伸閱讀

肥胖增罹乳癌風險 「控肉」新寵瘦瘦針神助攻？減重逆轉待驗證

打瘦瘦針不良反應 今年已43件

外界猜測中國默許北韓擁核 韓國向北京表關切

暴瘦剩20公斤…日本16歲少女遭「嚴刑逼供」離世 筆記全是淚痕：想媽媽

相關新聞

沒忘記2024年在港罷賽？央視疑封殺梅西 不給特寫、刪貼文

阿根廷球星梅西近日在2026世界盃中表現引發全球關注，但中國網民發現，官媒央視社交媒體先是稱讚「梅西封神」，隨後又疑大幅刪除與梅西相關報導，央視頻道關於梅西出場的廣告也幾乎全消失，引起熱議。有網友爆料，稱央視社媒是被緊急通知「直播別給梅西特寫」，理由是「梅西本來就有輿情，審查有風險」；不少評論認為，央視此舉疑與2024年梅西在香港罷賽風波有關，意味著「央視沒有健忘」。央視尚未回應。

傳嬰兒尿布檢出有毒物質 大陸造紙學會：檢測依據有瑕疵

中國媒體報導，有多款嬰兒尿布檢出有害物質，將影響嬰幼兒健康。對此，中國造紙學會回應，報導的檢測依據存在瑕疵

端午假期首日2.3億人次出行 親子家庭占比過半 廣州再現堵龍舟

中國昨起開始三天端午假期，由於不涉及調休可直接連放三天，加上高考剛結束，又適逢父親節，「雙節」催熱民眾出遊意願。據交通運輸部數據，19日全社會跨區域人員流動量2億3543萬人次，環比增長9.0%，同比增長1.9%。「端午出行」熱度上漲151%，親子家庭占比過半，出遊目的地以廣東省熱度最高，整體呈現「中青年主導、中短途領跑，民俗體驗升溫、親子互動增強」顯著特徵；廣州則再現「房東」們划船及「堵船」盛景。

轉播世界盃形容「黃繼光堵槍眼」 球評李毅挨轟辱英烈

中國前國腳李毅17日在世界盃擔任解說嘉賓時，用「黃繼光堵槍眼」形容奧地利球員用身體擋住約旦球員射門的防守動作，被質疑侮辱英烈，不僅遭搭檔隨即打斷，平台也緊急處置，央視、小紅書在上半場結束即棄用李毅；網友對此事看法兩極化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。