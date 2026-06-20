大陸肥胖問題不容樂觀 成年人超重率逾3成

中國民眾面臨體重問題，成年人超重率逾3成，而超過1成的6至17歲兒童青少年體重超重。

官媒新華社日前引述在北京召開的第11屆中國肥胖預防控制科學大會消息，做了上述報導。

報導指出，這次大會以「全生命週期肥胖的科學防控」為主題，由中國疾控中心、上海君石生命科學研究院、中國國家體育總局體育科學研究所主辦。

據表示，當前中國成人超重率約34.3%，肥胖率為16.4%；6至17歲兒童青少年超重率約11.1%，肥胖率約為7.9%。

超重和肥胖是眾多慢性病的危險因素。大會報告指出，源於超重和肥胖的醫療負擔也在增加。

中國中心型肥胖問題日益凸顯。中國國家食品安全風險評估中心總顧問、上海君石生命科學研究院創院院長陳君石引述一項涉及9省市、跨度25年的研究結果指出，男性、女性的腰圍超標比例分別是整體BMI超標比例的3.3倍、3.7倍。

另據中國疾控中心官網消息，陳君石在大會致辭強調，肥胖防控工作應從公共衛生視角出發，推進精準體重管理，強化科學證據支撐，要聚焦重點人群，實施全生命週期和生活方式干預，充分發揮疾控系統作用，探索科學、有效、可持續的體重管理模式。

中國國家衛生健康委醫療應急司傳染病與慢性病防治處處長劉文指出，要推動政府、行業、單位和個人落實四方責任，加強科普宣傳和監測評估，營造家庭、學校、單位、社區和醫療機構共同參與的支持性環境，透過體重管理「小切口」破解慢性病防控「大問題」。