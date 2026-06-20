傳嬰兒尿布檢出有毒物質 大陸造紙學會：檢測依據有瑕疵

中國媒體報導，有多款嬰兒尿布檢出有害物質，將影響嬰幼兒健康。對此，中國造紙學會回應，報導的檢測依據存在瑕疵。

中國造紙學會衛生用品專業委員會19日在學會微信公眾號發佈的聲明中說，「經濟參考報」18日刊發題為「專業檢測機構檢出有毒物質 多款紙尿褲（尿布）被指侵害嬰幼兒健康」的報導，提及好奇、碧芭寶貝、Babycare等多款嬰幼兒尿布檢出甲醯胺物質。

聲明指出，學會第一時間關注並梳理核實，該報導在檢測依據、資料披露、因果論證等關鍵環節存在明顯瑕疵。

聲明中說，甲醯胺並非嬰兒尿布生產過程中的必要添加物質。上述報導稱多款嬰幼兒尿布產品檢出甲醯胺，但未披露具體檢出數值、檢測機構、檢測標準、檢測設備、檢測方法等核心資訊。

聲明提到，產品安全風險評估必須依託科學的檢測方法、標準化檢測流程、完整的檢測資料等，採用科學的方法評估。聲明指該報導僅籠統表述「檢出」相關物質，檢測方法、檢測資料等關鍵檢測要素缺乏，所得結論不具備公信力與採信基礎。

聲明中說，報導將嬰幼兒血尿等生物樣本中甲醯胺檢出結果直接歸因於尿布，存在兩個疑點，一是未核實涉檢嬰幼兒是否真實長期使用報導所提及的品牌，缺乏使用場景佐證；二是未排除飲食、環境、接觸物等其他外源性甲醯胺攝入管道，無法鎖定唯一來源。

聲明指出，在使用場景和溯源路徑均未明確的前提下，報導將生物樣本檢出結果與尿布直接關聯，證據鏈不完整，難以滿足科學溯源的基本要求。