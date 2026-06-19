大陸旅行社擬招攬赴日旅行團 經日媒報導後急喊卡

大陸多家旅行社近日傳出重啟赴日旅行團招客，主打暑假行程，但相關消息在大陸傳開後，部分業者又暫停招攬。有大陸業內人士表示，日本是出境旅遊目的地，旅行社不做就很難維持下去。

日本「共同社」報導，近日獲悉，大陸多家旅行社重啟了赴日旅行團的遊客徵集工作。大陸旅行社相關人士稱，正在策劃並徵集7、8月暑假的旅行團遊客。

該相關人士稱，日本是出境旅遊的熱門目的地，旅行社不做就很難維持下去。

大陸旅遊巨頭「中國旅遊集團」相關公司截至19日白天為暑假的7天6晚團隊遊套餐進行徵集，將遊覽東京都、京都府、大阪府、奈良縣等地。對方稱最快有8月1日出發的日程。

但是日本媒體相關新聞在大陸傳開後，該團隊遊項目停止了徵集。

日本首相高市早苗去年11月在國會作出涉台答辯後，中國政府呼籲國民避免前往日本，指示國內各大旅行社，要求減少赴日簽證申請數量，將訪日遊客數減少至以往的六成，旅行團紛紛取消或暫停。

日本國家旅遊局最新數據顯示，5月訪日外國遊客人數年減3.6%，為355萬9900人，連續2個月低於去年同期。其中，中國訪日遊客人數年減60.4%，降至31.3萬人，連續6個月低於去年同期。