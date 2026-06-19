停刊5週年 在台港人辦展訴說蘋果故事

今年6月24日是香港蘋果日報停刊5週年。這份陪伴港人走過26年歲月、見證香港重大歷史轉折的報紙走入歷史，然而圍繞它的記憶與討論仍未消散。在台港人組織「追光者」今天於台北舉辦特展，盼透過保存與展示報紙版面，訴說蘋果日報與香港社會的故事。

蘋果日報由壹傳媒創辦人黎智英於1995年6月創辦。2019年反送中運動改變香港命運，也改變蘋果的命運，2020年與2021年港府以涉嫌違反國安法為由搜查蘋果日報，保安局凍結相關資產，讓蘋果無力出刊。

在台港人組織追光者舉辦的「備份蘋果、記錄香港」特展於今天在台北揭幕。此次特展展出多份蘋果日報歷年重要頭版，透過新聞版面呈現香港政治、社會與文化的重要時刻，以及報紙如何記錄和詮釋這段歷史。

前蘋果日報記者、追光者創辦人李家聰向中央社表示，社會上的人對蘋果日報的看法很多，不論是恨它還是愛它，認為是民主報紙還是煽動報紙，都不希望大眾僅僅是口號式的去看待蘋果。透過這個展覽，希望能讓更多人真正看到蘋果日報的不同面向。

李家聰說，儘管蘋果日報與政治有很大的關係，但政治只是其中一部分，蘋果與香港的娛樂、文化、電影、飲食也有很深的連結，這些面向無關政治，也希望大家能看到更多。

蘋果日報之於香港社會有很深的連結與情感，在籌備展覽與宣傳的過程中，李家聰說，有許多的港人表示支持，也跟他說會特地到台灣看展，但這也反映出蘋果在香港社會已經是一個敏感詞。

他分享，在找資料的過程中特別想找一份蘋果在頭版致歉的版面，這個版面應該在香港政府圖書館或大學圖書館中有收藏，然而儘管如此，仍未能找到。

「蘋果道歉也是歷史的一部分。我並不是要單純懷念『蘋果』，而是想說『蘋果』的故事。我特意去找批評的版面，卻發現政府反應非常激烈」，李家聰說，這反映出蘋果的敏感性，也代表辦展的意義重大。

展覽結束後，展品將捐給中央研究院保存。李家聰表示，展品有些是中研院借給展方，也有自己個人的珍藏，更有來自世界各地的蘋果人借出，他問這些人，展覽結束後能否將資料捐給中研院，因為放在中研院能夠受到妥善整理，未來研究者也能看到並保存下來。

前蘋果日報記者、追光者創辦人之一梁嘉麗告訴中央社，今年正好是蘋果日報被關掉的第5年，2021年它被迫停刊，選擇在此時刻辦展就是希望回顧這5年來，香港失去蘋果日報之後的媒體狀況，以及香港社會發生的變化，同時也能看到過去26年的歷史。

梁嘉麗說，展覽現場可以看到很多舊報紙的版面，可以看見蘋果日報與香港社會的關連與歷史。蘋果日報也曾報導台灣的新聞，因此它對香港人來說是重要的媒體，對台灣來說也同樣重要。20多年前，它的出現改變了台灣的媒體生態，讓香港與台灣彷彿透過蘋果日報連成了一條線，彼此的媒體作業互相影響。

梁嘉麗是香港資深記者，不過她在蘋果日報的日子不算長，是從2018年到2021年停刊為止，主責香港新聞的專題與人物專訪。她認為，現在香港的媒體環境變得很單一，有很多紅線與審查，蘋果日報不在後少了很多批判性的聲音。

蘋果日報停刊後，梁當了獨立記者並前來台灣，2023年成立「光傳媒」，之後與英國的港人媒體「追新聞」合併，於去年成立「追光者」。

她向記者表示，他們非常珍惜台灣保有的新聞自由，能夠用繁體中文自由報導，這樣的空間與自由，對新聞工作而言非常重要。希望藉由這個展覽，讓台灣人與媒體能夠理解香港狀況，從過去的經驗中看到未來，一起守護自由。