深圳全市進入暴雨防禦狀態 航班延誤嚴重

端午節大陸廣東深圳發出暴雨橙色預警。受加強的西南季風影響，從6月18日早晨至19日，深圳市出現暴雨，平均雨量99.5毫米。多位網民在社群平台反映，深圳寶安機場出現大面積航班延誤。

深圳氣象局今日（19日）早上指出，深圳市寶安區（福永、松崗、航城、新橋街道）和光明區（鳳凰、玉塘、馬田街道）已出現強降雨，上午9時在上述區域發布暴雨橙色預警，目前天氣形勢正處於調整中，全市進入暴雨防禦狀態。

據深圳氣象局消息，寶安區（福永、松崗、航城、新橋街道）和光明區（鳳凰、玉塘、馬田街道）預計未來短時內還將出現20-30毫米降水，全市進入暴雨防禦狀態。

陸媒極目新聞報導，6月18日，多名IP位址顯示在廣東的網民在社交平台上反映，深圳寶安機場出現大面積航班延誤。微博上，一位從深圳飛往新加坡的旅客介紹，自己乘坐的是ZH239次航班，原本是早上8時許起飛，但一直等待到下午2時許，飛機才上跑道。

航旅縱橫App顯示，上述該航班原計畫上午8時15分出發，但實際起飛時間為下午2時33分，延誤超6小時；另名計劃從濟南返回深圳的旅客林先生，原本乘坐6月18日下午1時的ZH9930航班，到機場後才知道飛機延誤，登機時間一直延誤到下午4時30分。林先生表示，自己回到深圳還有工作安排，飛機延誤對後續工作影響較大。

據飛常準App數據，截至18日上午11時30分，深圳寶安機場已有25架次航班備降，超400架次航班延誤。

「深圳發布」消息，深圳市三防辦（防汛、防旱、防風辦公室）統籌全市開展防禦應對，持續調度各區各部門暴雨防禦工作，會同有關部門即時會商研判暴雨形勢，部署各項防範應對措施。

深圳市三防辦表示，目前本輪強降雨已基本結束。預計之後的端午假期將以多雲天氣為主。