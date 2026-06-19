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深圳全市進入暴雨防禦狀態 航班延誤嚴重

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
6月18日深圳暴雨，市環水集團羅湖分公司工作人員趕赴值守點清理雨水口垃圾以加速排水。（深圳發布）
6月18日深圳暴雨，市環水集團羅湖分公司工作人員趕赴值守點清理雨水口垃圾以加速排水。（深圳發布）

端午節大陸廣東深圳發出暴雨橙色預警。受加強的西南季風影響，從6月18日早晨至19日，深圳市出現暴雨，平均雨量99.5毫米。多位網民在社群平台反映，深圳寶安機場出現大面積航班延誤。

深圳氣象局今日（19日）早上指出，深圳市寶安區（福永、松崗、航城、新橋街道）和光明區（鳳凰、玉塘、馬田街道）已出現強降雨，上午9時在上述區域發布暴雨橙色預警，目前天氣形勢正處於調整中，全市進入暴雨防禦狀態。

據深圳氣象局消息，寶安區（福永、松崗、航城、新橋街道）和光明區（鳳凰、玉塘、馬田街道）預計未來短時內還將出現20-30毫米降水，全市進入暴雨防禦狀態。

陸媒極目新聞報導，6月18日，多名IP位址顯示在廣東的網民在社交平台上反映，深圳寶安機場出現大面積航班延誤。微博上，一位從深圳飛往新加坡的旅客介紹，自己乘坐的是ZH239次航班，原本是早上8時許起飛，但一直等待到下午2時許，飛機才上跑道。

航旅縱橫App顯示，上述該航班原計畫上午8時15分出發，但實際起飛時間為下午2時33分，延誤超6小時；另名計劃從濟南返回深圳的旅客林先生，原本乘坐6月18日下午1時的ZH9930航班，到機場後才知道飛機延誤，登機時間一直延誤到下午4時30分。林先生表示，自己回到深圳還有工作安排，飛機延誤對後續工作影響較大。

據飛常準App數據，截至18日上午11時30分，深圳寶安機場已有25架次航班備降，超400架次航班延誤。

「深圳發布」消息，深圳市三防辦（防汛、防旱、防風辦公室）統籌全市開展防禦應對，持續調度各區各部門暴雨防禦工作，會同有關部門即時會商研判暴雨形勢，部署各項防範應對措施。

深圳市三防辦表示，目前本輪強降雨已基本結束。預計之後的端午假期將以多雲天氣為主。

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