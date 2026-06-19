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中國學術界打假名人耿同學 最新劍指北航大學教授

中央社／ 香港19日電

據報導，中國學術界打假名人「耿同學」近日再發布影片，指控母校、北京航空航天大學（北航）的醫學科學與工程學院副院長常凌乾的論文涉嫌造假。

明報今天報導，「耿同學」16日發放影片，質疑常凌乾於2025年4月在「Nature」發表的論文之中，其實驗數據「完美到詭異」，疑似「人造數據」。

「耿同學」表示，真實的實驗數據應有隨機誤差、有波動，但論文中展示的第二次和第三次實驗曲線，能通過固定公式從第一次數據精確推導出來。

影片發布後，大批網民進入北航大學、涉事學院官網，查閱涉事學者履歷、科研成果公示頁，網站一度訪問異常、癱瘓，直至當晚10時才逐步恢復。

公開資料顯示，常凌乾是中國傑出青年、「萬人計畫」領軍人才、國務院特殊津貼專家，其研究方向包括細胞生物晶片、納米電穿孔等。

據報導，「耿同學」近日還指控同校的航空科學與工程學院教授王軍，指其團隊在「機械工程學報」和「航空學報」發表的兩篇論文，數據前後矛盾。

「耿同學」原名耿江濤，曾是北航大學生物醫學工程學院的博士研究生，2025年退學後成為一名社交平台博主。今年4月起，他接連舉報同濟大學生命科學與技術學院院長王平等人涉嫌在學術上造假，引發廣泛關注。

國務院

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