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上海香港高鐵 將增停義烏

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國鐵路上海局集團有限公司（上鐵集團）表示，七月一日零時起，大陸全國鐵路將實行新的列車運行圖。調圖後，上海虹橋至香港西九龍的既有G八九五／G八九六次一對跨境高鐵動車組列車經停站中增設辦客車站義烏站。

中新社報導，此次調圖後，長三角鐵路旅客列車開行總數將達一四三三點五對，並增加了既有列車辦客車站。浙江溫嶺至山西太原間首次實現高鐵直達，浙中至嶺南間客運產品更加豐富。 　　

新圖還增開六列共線貨物班列，承接多式聯運和「公轉鐵」運量。長三角鐵路貨運列車開行總數將達一三七七點五對。

新圖完善區域班列結構，構建長三角地區與粵港澳大灣區間的鐵路快運通道，新增徐州北至龍川北、東莞東快速多式聯運班列一列，預計新增年運量六點四萬噸。增加區域市場物流供給，統籌開行蘇北至嶺南地區貨運班列，增強魯南多地貨源運輸服務能力。

另，今年鐵路端午假期運輸自六月十八日至二十二日，上鐵集團預計發送旅客一七四五萬人次，日均發送旅客三百四十九萬人次，客流同比增長百分之八。其中，端午節當天（六月十九日）為客流最高峰日，預計發送旅客四百萬人次，有望創下端午假期運輸單日旅客發送量新高。

義烏 高鐵 香港

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