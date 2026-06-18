中日關係惡化…上海電影節無日本電影 資深影迷：比「限韓令」嚴重

受日中關係惡化影響，2026年上海電影節沒有放映任何日本電影，情況罕見。有資深影迷指出，過去即使中韓關係不佳，上海電影節仍可放映韓國電影，如今日本片缺席，情況更加嚴重。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」說以來，中日關係惡化。本月12日至21日舉辦的第28屆上海國際電影節不但未設置介紹日本最新電影的「日本電影週」，也沒有放映任何日本電影或邀請日籍評委。

對此現象，一位特別從外地來上海參加電影節的資深影迷認為，沒有日本電影的上海電影節可說是「大打折扣」。他說，「每年上海電影節的日本電影都是被搶破頭的，可以說是必不可少，在影迷心中是深度和上海電影節綁定的」。

他說，每年有大量的日本電影參與上海電影節，甚至很多日本電影的世界首映會在上海，還會有很多日本影人會來參與活動，許多日本導演也以評委的身分參與過上海電影節。

他已參加上海電影節10年，他觀察，從上海電影節創立之初，日本電影就是一個非常重要的組成。上海電影節每年400部左右的參展影片中，日本電影數量往往僅次於中美。如2025年上海電影節日本電影放映場次高達224場，很多展映的日本電影口碑也都很好。今年北京和上海電影節都不放映日本電影，「大家確實覺得少了很多好電影」。

上海國際影視節中心副主任曹吟在2025上海日本電影週開幕式上也曾表示，「日本電影週是上海國際電影節廣受喜愛的品牌單元之一」。

尤其上海「國際」電影節是A類電影節，如坎城影展、柏林影展、釜山國際電影節也同屬A類電影節。這位資深影迷認為，以日本電影的重要性而言，「幾乎沒有哪一個國際電影節不會放映日本片」，尤其今年有許多重要日本電影導演如濱口龍介、是枝裕和都有出新片，是日本電影的「大年」。

談到原本期待的電影，他說，今年在坎城影展獲得最佳女演員獎的濱口龍介新片「突如其來」（All of a Sudden），以及是枝裕和的「驀然回首」、「盒子裡的羊」，原本都令他非常期待，對於無法在中國上映感到遺憾，「而且我們不知道什麼時候可以放，這個不知道會持續多久」。

他說，雖然之前中韓關係不佳，許多韓國電影無法在院線上映，但是電影節還是有韓國電影，「即使中韓關係差到那種地步，電影節還是可以有」，包括上海電影節，每年都會有幾部韓國電影。

中國因為反對美國在韓國部署終端高空防衛系統（THAAD），自2017年起祭出「限韓令」，從未批准過任何的K-POP演唱會、韓國電視節目及藝人活動。

然而如今卻連電影節都不放映日本電影，這位資深影迷認為這次情況很嚴重，「確實沒有過出現過這種全面封殺某一個國家的電影的例子」。

這位資深影迷還指出，現在中國電影市場受到短影片與AI的衝擊，正在萎縮，中國觀眾與電影票房持續減少，許多電影從業人員都有嚴重的危機感。在這種情況下，引進日本電影對票房是有幫助的。

他舉例，例如去年「鬼滅之刃」票房也很好，其他動畫電影如名偵探柯南、航海王、火影忍者等，也都有很多市場受眾，「砍掉日本電影幾乎可以說是『傷敵一十』自損八百」，對日本幾乎沒有損害，但少了日本電影，對中國電影市場票房其實是更進一步的打擊。