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港府扶貧報告公布 香港未來將不會再定義「貧窮」一詞

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
港府「扶貧報告」稱香港未來不會再定義「貧窮」。圖為香港深水埗大埔道東廬大廈的劏房（香港草根階級所住的狹小破舊住所）。圖／中新社資料照
港府「扶貧報告」稱香港未來不會再定義「貧窮」。圖為香港深水埗大埔道東廬大廈的劏房（香港草根階級所住的狹小破舊住所）。圖／中新社資料照

香港政府旗下的扶貧委員會18日公布《香港精準扶貧成果報告》，報告稱香港未來不會再定義「貧窮」，港官指因為這詞較主觀，用來社會上有需要的社群並非最好，但又說不會特別去剔除這詞。

香港政府2012年設立扶貧委員會，2022年的施政報告宣布重組，由港府政務司長任主席，委員會公布兩項職權，一是就扶貧事宜向政府提供意見，以及推廣跨界別合作精準處理貧窮問題；二是監督關愛基金和社會創新及創業發展基金的運作，通過補漏拾遺和推動社會創新處理貧窮問題。

香港扶貧委員會稱本屆政府的策略是精準扶貧，把資源投放到最需要幫助的人身上，是以扶貧報告稱為《香港精準扶貧成果報告》，主要以「社會資源價值」，量化家庭獲得服務。

最新公布的《香港精準扶貧成果報告》，指過去使用的「貧窮線」指標，只捕捉住戶當期現金收入，未完全考慮其持有資產與負債情況，令貧窮人口被高估，亦無法全面涵蓋政府提供的重大非現金福利，例如公共醫療服務、免費基礎教育等，難以精準識別最需要支援的群體。

港府消息稱，將不再定義何謂貧窮，而是關注有需要的目標群組，包括劏房戶、單親住戶及全長者住戶的需求，他們有時不只需要現金援助，亦有心理及社交等需要，而以往使用的「貧窮線」未能反映有關情況，預計今年內會再有多一個目標群組，期望更精準支援他們。

但官員稱，不會特別剔除「扶貧」一詞，被問及「貧窮線」和精準扶貧可否雙軌並行，港府人士稱沒有否定，但認為過去社會太專注「貧窮線」，忽視很多市民非金錢上的需要，現階段只想做好精準扶貧，未來再探討其他可行性。

港府政務司司長陳國基還表示，精準扶貧是本屆政府的策略，務求將資源更準確及有效投放有需要人士身上。他說，扶貧政策措施需要因時制宜，才能精準到位，單憑貧窮人口數字無法解答哪些人才是貧窮、哪些人最需要幫助等問題，做不到對症下藥。扶貧重點是要知道哪些人士及哪些群組最需要幫助，他們的具體需要、及如何協助他們。

今次報告共分五章，主要展示和分析香港剖析政府在教育、醫療、房屋、社會福利及就業服務四個政策範疇的常設措施，並將政府代家庭承擔的開支、即家庭獲得的公共服務，量化為「社會資源價值」。港府官員稱社會資源價值是平均數，期待讓市民了解服務的價值及政府在扶貧工作上的力度。

香港

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