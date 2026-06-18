大陸開展新能源車下鄉 鄉村消費者換購可申領補貼

中國AI健康應用「螞蟻阿福」近日推出「醫師把關」功能，使用者拍攝皮膚患處照片後，先由AI辨識常見皮膚問題並提供初步建議，再由三甲醫院醫師覆核。上海長征醫院一項百人實測顯示，AI對皮膚問題的判斷與醫師診斷基本一致率超過90%。這種「AI初篩、醫師把關」模式引發關注，也有網友期待相關功能進一步擴展至兒科、消化內科及急診等領域。

2026-06-18 14:21