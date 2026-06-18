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大陸開展新能源車下鄉 鄉村消費者換購可申領補貼

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸開展新一波新能源車下鄉活動，鄉村消費者換購可申領補貼。圖／法新社
大陸開展新一波新能源車下鄉活動，鄉村消費者換購可申領補貼。圖／法新社

為激發縣域及鄉村市場消費活力，大陸官方啟動2026年新能源汽車下鄉活動；換購新能源汽車的鄉村消費者可在活動期間按規定申領汽車以舊換新補貼，不受補貼資格數量限制。

新華社引述中國工信部消息報導，工信部、商務部、國家發改委、農業農村部和國家能源局組織開展2026年新能源汽車下鄉活動，旨在活躍線下消費、激發下沈市場消費活力、加快補齊鄉村地區綠色出行基礎設施短板，以及推廣綠色低碳、智能安全的鄉村出行新體驗。

官方稱，此次活動以「綠色、低碳、智能、安全-智行千縣萬鎮，綠惠鄉村萬家」為主題，將推動智慧網聯技術、新型充換電技術、「光儲充」一體化以及車網互動等技術在鄉村地區應用。

據悉，活動選取滿足鄉村地區使用需求、口碑好、質量可靠的新能源車型；同時，繼續落實車購稅、車船稅減免、縣域充換電設施補短板等政策，積極擴大新能源汽車鄉村地區消費。

活動還將設立汽車以舊換新專區，開展補貼政策宣介推廣，提供舊車檢測評估回收、補貼申請手續代辦等「一站式」服務，進一步提高優惠政策知曉度、覆蓋面，便利鄉村地區消費者參與享受補貼。

此外，官方將選擇新能源汽車普及率較低、市場潛力較大的縣域開展線下推廣活動，通過車型展示、試乘試駕等體驗式消費場景，吸引周邊鄉鎮居民選購新能源汽車，並帶動實體零售發展。

活動期間，新能源汽車銷售和售後服務企業、充換電服務企業，以及保險、信貸等金融機構也將協同下鄉，持續優化鄉村地區新能源汽車應用配套環境，提升服務水平。

新華社 能源

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