快訊

北北基大雷雨！北市中正區工地驚傳吊車遭雷擊 2工人送醫

暴雨灌雙北！公館、衡陽路淹大水 蟑螂大軍爬上騎樓避難

利率連九凍！房市政策不變 央行：擔憂民眾信用擴張

聽新聞
0:00 / 0:00

雨下不停…深圳暴雨全市停課 機場多個航班延誤

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸深圳多地因為暴雨淹水。全市中小學及幼稚園停課，寶安機場多個航班延誤。圖／擷自抖音
大陸深圳多地因為暴雨淹水。全市中小學及幼稚園停課，寶安機場多個航班延誤。圖／擷自抖音

大陸廣東省連日遭遇持續強降雨，深圳、珠海、中山等多個城市發布暴雨紅色預警。深圳市氣象台18日中午12時25分將分區暴雨橙色預警信號升級為紅色，全市進入暴雨緊急防禦狀態，羅湖、福田、鹽田、龍崗等區域累計雨量已達大暴雨級別。受天氣影響，全市中小學及幼稚園停課，深圳寶安國際機場啟動大面積航班延誤應急處置預案黃色響應。

據南方都市報，深圳市氣象台通報，過去3小時，羅湖區、福田區、鹽田區、龍崗區、坪山區、大鵬灣、龍華區（觀湖、民治、龍華、觀瀾街道）及大鵬新區（葵涌街道）累計雨量已達大暴雨，預計未來1-2小時還將出現40-70毫米降水；氣象部門於中午12時25分，在上述區域發布暴雨紅色預警信號。

同時，全市雷雨大風黃色預警信號亦於上午11時15分擴展至全市，預計1至2小時內陣風達8級或以上，並伴有強雷電。截至上午10時55分，廣東全省共有19個市縣發布暴雨紅色預警，37個市縣發布暴雨橙色預警。

根據深圳市政府相關規定及《深圳市颱風暴雨高級別預警分時段學校防禦指引》，暴雨紅色預警生效期間，全市中小學、幼稚園及托育機構全日停課。

同時，強降雨對深圳寶安國際機場航班運行造成顯著影響。截至上午11時，出港航班中延誤1小時以上者超過20架次，機場已啟動大面積航班延誤應急處置預案黃色響應，加強現場保障力量。各航空公司將根據天氣及後續運行態勢，動態調整當日剩餘航班計劃。

鐵路服務同樣受天氣影響。據悉，部分來往香港西九龍站及大陸的高鐵列車車次已被取消。旅客出行前應密切關注鐵路部門發布的最新資訊。

暴雨 深圳 廣東

相關新聞

年減60.4%！中國赴日旅客連跌6個月 5月最多遊客來源竟不是台灣

日媒報導，日本國家旅遊局17日公布的數據顯示，5月中國訪日遊客人數年減60.4%，降至31.3萬人，連續6個月低於去年同...

陸網警偵破涉世界盃網路賭博「推廣引流案」

美加墨世界盃足球賽正如火如荼舉行，近日，大陸廣西玉林公安網安部門偵破一起涉世界盃網路賭博推廣引流案件，搗毀違法犯罪窩點1個。

深圳暴雨全市停課 機場多個航班延誤

大陸廣東省連日遭遇持續強降雨，深圳、珠海、中山等多個城市發布暴雨紅色預警。深圳市氣象台18日中午12時25分將分區暴雨橙色預警信號升級為紅色，全市進入暴雨緊急防禦狀態，羅湖、福田、鹽田、龍崗等區域累計雨量已達大暴雨級別。受天氣影響，全市中小學及幼稚園停課，深圳寶安國際機場啟動大面積航班延誤應急處置預案黃色響應。

上海AI醫師「螞蟻阿福」上線 真人把關診斷逾9成一致

中國AI健康應用「螞蟻阿福」近日推出「醫師把關」功能，使用者拍攝皮膚患處照片後，先由AI辨識常見皮膚問題並提供初步建議，再由三甲醫院醫師覆核。上海長征醫院一項百人實測顯示，AI對皮膚問題的判斷與醫師診斷基本一致率超過90%。這種「AI初篩、醫師把關」模式引發關注，也有網友期待相關功能進一步擴展至兒科、消化內科及急診等領域。

QS大學排名 港大、中大躋全球20強 港擁4間前50大學

香港致力建設國際高等教育樞紐及國際創科中心。國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）17日發布2027年世界大學排名，香港高校再創佳績，迎來歷史性突破。首次有兩間大學同時躋身全球前20名。香港大學連續二年蟬聯第11位，中文大學由第32位躍升至第18位，創下歷來最高排名。理工大學更首次打入全球前50名，令香港擁有4間全球前50大學，為6年來首次。

搭配北斗、無人機5秒種一棵樹 陸「治沙機械人」成沙漠利器

中國大陸傳統依賴「人海戰術」的沙漠治理模式正發生科技顛覆。由大陸國家林草局推動、多個科研團隊研發的一系列「治沙機械人」，近日已陸續在內蒙古、甘肅、新疆等「三北」工程核心區投入實戰。標誌大陸的治沙工作邁入2.0時代，將結合北斗衛星導航系統和無人機，更大增加效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。