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美籍緬甸研究員敏辛遭拘 所創智庫籲中國立即釋放

中央社／ 清邁17日綜合外電報導

美國籍緬甸研究員敏辛在中國昆明遭拘一事持續延燒。他創辦的智庫今天強調敏辛純粹是出席一場研討會，呼籲中國立即無條件釋放。美國國務院也拒絕接受中方稱敏辛為間諜的指控。

路透社報導，美籍緬甸研究員敏辛（Min Zin）6月初前往昆明參加學術研討會遭中國拘留，他所創辦的智庫緬甸戰略與政策研究所（ISP-M）今天發表聲明，呼籲中方釋放敏辛。

中國外交部上週已證實逮捕緬甸戰略與政策研究所執行董事敏辛，稱其涉嫌從事間諜活動，危害國家安全。

此智庫在聲明中表示：「本所呼籲立即無條件釋放敏辛，他前往中國昆明純粹是為參加學術研討會。」

「緬甸戰略與政策研究所強烈拒絕並譴責任何毫無根據的指控。」

美國國務院發言人表示，美方也拒絕接受對敏辛的指控。「領務官員已前往探視，國務院正與中國官員接觸，並提供一切適當的領務協助。」

中國外交部回應媒體，重申敏辛涉嫌從事間諜活動，並補充說：「中方將依法處理此案。」

敏辛是在3日於昆明遭到拘留，數日之後，前緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）以總統身分抵達中國訪問，中國是緬甸軍方極重要的外國合作夥伴。

緬甸軍方2021年2月發動政變，敏昂萊推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府，引發一場持續至今的內戰。軍事政變5年後，敏昂萊今年4月宣誓就任緬甸總統，以文職身分繼續掌政。

敏辛曾投身學生運動，參與過1988年緬甸民主化活動，後在加州大學柏克萊分校攻讀政治學。他隨後協助創立緬甸戰略與政策研究所，此智庫最初設於緬甸境內，2021年軍事政變後遷往海外。

緬甸戰略與政策研究所的出版品，聚焦於緬甸衝突與政治轉型、國家經濟惡化，以及緬甸與中國的貿易和雙邊關係。智庫表示：「能在不受恐嚇的情況下工作，對於如本所等學術機構至關重要。」

緬甸 國務院 間諜

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