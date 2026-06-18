搭配北斗、無人機5秒種一棵樹 陸「治沙機械人」成沙漠利器

中國大陸傳統依賴「人海戰術」的沙漠治理模式正發生科技顛覆。由大陸國家林草局推動、多個科研團隊研發的一系列「治沙機械人」，近日已陸續在內蒙古、甘肅、新疆等「三北」工程核心區投入實戰。標誌大陸的治沙工作邁入2.0時代，將結合北斗衛星導航系統和無人機，更大增加效率。

據港媒星島頭條，被稱為「治沙神器」的智慧型裝備，極大提升了沙漠治理的效率。其中，由中國林科院等單位研發的「智能三壓草簾沙障鋪設機械人」搭載北斗導航系統，能實現釐米級的自主循跡作業，效率是傳統人手的10倍以上。

在最耗人力的植樹環節，一款名為「句芒301」的治沙機械人能在沙地中一氣呵成地完成開溝、植苗、覆土和注水等工序，每5秒便能種下一株樹苗，僅需19分鐘即可完成一畝沙柳種植（大陸1畝為666.67平方公尺）。而在庫布其沙漠運用的多功能立體固沙車，每小時更可播種2,000株植物，效率為人工作業的80倍。

報導稱，新型治沙模式融入熱門的「低空經濟」元素，出動無人機，將沙柳枝條或草料吊運至車輛難以深入的沙漠腹地，實現「空中送材」；再由地面的智慧型機械人接力精準鋪設，構建「空地協同」的立體治沙新機制。

據大陸官方數據，在黃河「幾字彎」核心區域應用這些體系化智能裝備後，核心工序的作業效率較傳統人工大幅提升10-20倍，成本降低約40%。目前，全大陸防沙治沙機械化服務隊已在毛烏素沙地、庫布其沙漠，以及甘肅、新疆等多地展開作業，累計完成治理的沙化土地面積已超過43萬畝。