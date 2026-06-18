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南韓加強宣傳觀光吸引「獨旅族」陸客 擬在深圳辦交流周

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
6月9日，南韓釜山一家飯店的電子看板有韓團BTS成員V（金泰亨）的大型肖像。（歐新社）
6月9日，南韓釜山一家飯店的電子看板有韓團BTS成員V（金泰亨）的大型肖像。（歐新社）

南韓文化體育觀光部（文體部）18日表示，結合政府放寬外國人多次往返簽證申請條件，將進一步加強以中國遊客為對象的旅遊行銷，積極吸引陸客赴韓「獨自旅行」，將在深圳舉辦「韓中旅遊交流周」活動。

韓聯社18日報導，3月30日，南韓政府面向曾經訪問過南韓的中國大陸及東協國家公民，發放有效期為5年的多次往返簽證；對北京、上海等大陸14座城市居民，發放有效期為10年的多次往返簽證。

報導稱，在新措施帶動赴韓簽證需求日益增加的背景下，文體部和南韓觀光公社（旅遊發展局）將在深圳舉辦「韓中旅遊交流周」活動，宣傳多次往返簽證新舉措，積極推薦南韓地方觀光和周末遊產品。尤其將面向上述14座城市宣傳推廣「獨自赴韓遊」項目，包括演唱會、明星見面會、音樂劇等韓流主題項目，以及護膚、美容美妝等體驗項目。

另一方面在日本，日本國家旅遊局17日發布估算數據稱，5月訪日外國人為355.99萬人次，較去年同期減少3.6%，連續2個月下降。受首相高市早苗涉台言論影響，來自中國大陸的人數連續6個月減少，同比大幅下降60.4%，為31.3萬人次。

另外，赴日外國人士裡，因伊朗局勢惡化而在4月減少的中東地區，5月則增長67.8%，達到3.9萬人次。雖受航班減少影響，部分國家有所下降，但由於伊斯蘭教節日於5月，帶動了該地區整體增長。

共同社分析，受日中關係惡化影響，來自中國的遊客持續減少。但來自美國和歐洲各國的人數有所增加，而中東局勢的影響似乎僅限部分地區。

南韓 觀光 深圳

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