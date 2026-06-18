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年減60.4%！中國赴日旅客連跌6個月 5月最多遊客來源竟不是台灣
日媒報導，日本國家旅遊局17日公布的數據顯示，5月中國訪日遊客人數年減60.4%，降至31.3萬人，連續6個月低於去年同期，中國政府呼籲避免赴日的影響仍在持續。
綜合日本共同社、日經中文網報導，日本國家旅遊局數據顯示，5月訪日外國遊客人數年減3.6%，為355萬9900人，連續2個月低於去年同期。
雖然中國遊客大幅減少60.4%，不過南韓、台灣、中東與歐美遊客均增加。
根據資料，5月訪日遊客最多的是南韓，達到95.13萬人，增長15.2%。台灣以61萬6800人緊隨其後，增加14.6%，兩者均創歷史同期新高。第3是美國的33.37萬人次，增長7.0%。中國位列第4。
4月受伊朗局勢惡化影響而減少的中東旅客，5月則增加67.8%，達到3.9萬人次。雖然受航班減少影響，部分國家有所下降，但由於5月有伊斯蘭教節假期，帶動該地區整體增長。
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