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揭大陸官場畸形生態 南方周末「公務員之死」一文遭删除

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
《南方周末》15日晚發布題為「一名鄉鎮公務員之死」的報導，刊出後很快便遭到刪除。（南方周末微信公眾號）
《南方周末》15日晚發布題為「一名鄉鎮公務員之死」的報導，刊出後很快便遭到刪除。（南方周末微信公眾號）

陸媒一篇揭露基層公務員畸形官場生態的報導文章，在刊出後秒刪。內容是湖南東安縣28歲鄉鎮公務員陪領導釣魚時溺亡，家屬查看其手機紀錄後，揭發當地基層官員長年存在違規飲酒應酬、賭博及要求下屬虛假報帳等違紀行為。當地聯合調查組早前已介入。《南方周末》刊發報導後熱傳，但很快在大陸網上遭刪除。

港媒明報新聞網報導，《南方周末》15日晚間發布題為「一名鄉鎮公務員之死」報導，刊出後很快便遭到刪除。其它平台亦下架該文。

該報導全文逾6,000字。刊出後不到2個小時在微信上獲得逾5.7萬人次轉發，但很快遭刪除。《南方周末》在其他平台發布的這篇報導也同步被刪。

報導指出，死者王林明是東安縣橫塘鎮政府的基層幹部。去年6月30日，他陪橫塘鎮黨委副書記到當地河邊釣魚，不幸溺亡。據死者與友人對話，不諳水性的王林明視此活動為「陪領導釣魚」。意外發生後，死者家屬收到匿名舉報信，指王生前一人承擔多人工作量，承受極大精神壓力。家屬翻查手機，發現大量鎮政府管理層違紀線索，隨即舉報。

據王林明手機紀錄，鎮政府內部應酬文化盛行。王林明體重一年間由140斤急增至180斤，他曾向朋友表示自己「到單位一個月喝的酒，比前20多年都多」。

王林明還要為領導安排「客餐」，一天三、四頓飯是常事。橫塘鎮政府在當地4間餐館的客餐消費，由2022年的7萬多元人民幣（約合新台幣32.7萬元），至2023年暴漲至近20萬元人民幣（約合新台幣93.5萬元）。王更在管理層授意下多次虛假報帳，去年4月遭縣巡察組談話。

另外，王林明生前多次與領導同事通宵打牌，單晚流水帳目曾高達10萬元人民幣（約合新台幣46.7萬元），他的姊姊王玲珩表示，通過查詢銀行帳目，發現弟弟生前銀行貸款負債約37萬元人民幣（約合新台幣173萬元）但資金去向不明。隨後在查看他的手機資訊時，才逐步發現相關線索。

王林明生前也曾在微信上無奈表示「我不抱團怎麼辦？」並認為這是「哪裡都改變不了」的生存法則。

隨後，王玲珩向橫塘鎮政府舉報幹部公款吃喝、虛假報帳、打牌賭博等問題，把證據提交給當地紀委以及組織部。

有大陸網友認為，王林明之死折射出部分大陸官場基層單位「小圈子文化」對年輕幹部的侵蝕。真正「殺」死王林明的，是當地基層不良政治生態，呼籲堅決清算不正之風。

公務員 大陸

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